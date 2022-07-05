Китайский производитель электромобилей обошел по продажам Tesla

Как следует из отчетности BYD, опубликованной в понедельник, глобальные продажи в январе-июне выросли более чем в четыре раза, до 641 тыс. единиц. Тем временем, Tesla в первом полугодии поставила клиентам 564 тыс. автомобилей.

Многие из выпускаемых BYD моделей являются гибридными, в них используется крупная батарея в дополнение к традиционному двигателю, и в Китае их относят к машинам с нулевыми выбросами.

Быстрый рост BYD показывает, что позиции КНР в сфере возобновляемой энергетики усиливаются, в частности, благодаря масштабу китайского рынка и ценовым преимуществам местных компаний в цепочках поставок, отмечает газета Financial Times.

По данным южнокорейской SNE Research, BYD также обошла LG Energy, заняв второе место среди ведущих мировых производителей электромобильных аккумуляторов. С апреля текущего года BYD уступает на этом рынке только китайской Contemporary Amperex Technology (CATL).