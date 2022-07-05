SAS подала в США заявление о банкротстве

После начала забастовки пилотов в понедельник SAS подала в суд заявление о признании банкротства на основании 11 главы Закона о банкротстве. Такой тип банкротства не предписывает немедленного прекращения работы, но это произойдет, если не помогут другие возможности, которые можно использовать для реструктуризации в упрощенном порядке, сокращения деятельности и продажи имущества.

Президент SAS Анко ванн дер Верфф выразил надежду на то, что предприятия выйдет из процесса банкротства более сильной и лучшей авиакомпанией.

По данным Bloomberg, одна акция SAS стоит сейчас 0.536 SEK, то есть чуть меньше пяти евроцентов.

Постоянно путешествующим с SAS клиентам нужно быть готовым к возникновению проблем. По данным сайта FlightAware, 77 процентов рейсов во вторник отменены, причем, Осло сейчас превратился в аэропорт с самым большим процентом отмены рейсов в мире.

В понедельник SAS сообщил, что забастовка не влияет на полеты, которые оперируют отделения SAS Link и SAS Connect , а также у партнеров компании, например, Xfly.

По оценке Reuters, каждый день забастовки обходится SAS в 100 миллионов SEK (около 9,27 миллиона евро).