SAS подала в США заявление о банкротстве
После начала забастовки пилотов в понедельник SAS подала в суд заявление о признании банкротства на основании 11 главы Закона о банкротстве. Такой тип банкротства не предписывает немедленного прекращения работы, но это произойдет, если не помогут другие возможности, которые можно использовать для реструктуризации в упрощенном порядке, сокращения деятельности и продажи имущества.
Президент SAS Анко ванн дер Верфф выразил надежду на то, что предприятия выйдет из процесса банкротства более сильной и лучшей авиакомпанией.
По данным Bloomberg, одна акция SAS стоит сейчас 0.536 SEK, то есть чуть меньше пяти евроцентов.
Постоянно путешествующим с SAS клиентам нужно быть готовым к возникновению проблем. По данным сайта FlightAware, 77 процентов рейсов во вторник отменены, причем, Осло сейчас превратился в аэропорт с самым большим процентом отмены рейсов в мире.
В понедельник SAS сообщил, что забастовка не влияет на полеты, которые оперируют отделения SAS Link и SAS Connect , а также у партнеров компании, например, Xfly.
По оценке Reuters, каждый день забастовки обходится SAS в 100 миллионов SEK (около 9,27 миллиона евро).
Исторически многим авиакомпаниям (например, Delta Airlines в 2007 году и American Airlines в 2013 году) удавалось выбраться из банкротства, проведенного по 11 главе. Однако было много примеров того, как авиакомпании ликвидировались или объединялись с более сильными предприятиями.