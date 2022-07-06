Недавно долгие дискуссии и голосование в интернете увенчались появлением нового слогана Нарвы. Теперь он будет звучать так: Euroopa algab siin, в русском варианте – «Европа начинается здесь». К началу июля появится и новый логотип города.
Дух Нарвы ⟩ Граница миров: где начинается Европа?
«Солнце Эстонии восходит в Нарве», «Европейский день начинается в Нарве», «Различия обогащают» – эти и другие варианты слоганов были представлены на голосование. Этим занимается фирма, отвечающая за ребрендинг Нарвы.
Несмотря на большинство «за», высказанных по поводу нового слогана, соцсети раскалились от споров и даже ссор, вновь заставляя наблюдать раскол в обществе.
Предыдущие слоганы
Так начинается все-таки Европа в Нарве или нет? Идея изменения логотипа и слогана города витала в воздухе уже давно.
Во-первых, ребрендинг — это модно. Если попытаться оставить сарказм, то предыдущий слоган – «Город хорошей энергии» – уже сам по себе обернулся сарказмом за последние годы. Не помогал слогану и старый логотип, похожий на группу призрачных Чеширских Котов, от которых оставались только улыбки да круглые глаза (в пояснении это называлось «смайлики»).
Во-вторых, ни улыбки, ни горящие глаза «смайликов» не спасли «хорошую энергию» Нарвы от трансформации в «дорогую энергию». Конечно, мы воочию видим, как изменился смысл этого когда-то позитивного слогана в контексте современной экономики. В общем, все это вызывало скорее недоумение, чем давало сколько-нибудь осмысленный посыл жителям и гостям города.
Болезненный переход
Однако и слоган «Европа начинается здесь» вызвал массу споров среди русскоязычного населения Нарвы. Триггером оказалось, как ни странно, слово Европа. Особо пытливые и подкованные в географии граждане бросились доказывать, что Европа начинаться в Нарве не может, что идти нам надо до самых Уральских гор и там уже предаваться встрече европейских рассветов. Еще одним контраргументом было мнение, что Европа тут как раз и заканчивается. То есть имелось ввиду, что ничего близкого по духу Европе в Нарве нет, не было и не будет.
Такое сопротивление «Европе» имеет очень простое и очевидное объяснение. Жители города все еще продолжают переход к новой для них европейской форме и философии жизни. Тогда как сама Нарва задумывалась и строилась как европейский город. Развивалась она также по всем законам и канонам городов Европы, за исключением нескольких периодов в своей истории. Один из этих периодов – совсем недавний, и нам о нем многое известно. Переход, переживаемый жителями Нарвы, несомненно, болезненный, потому что он предполагает не только получение бонусов здесь и сейчас, но и большую работу над собой. В ней наряду с правами четко обозначены обязанности, а свобода есть не вседозволенность, а уважение к человеческому достоинству.
Граница как символ
Обозначить для себя символическую границу, отделившись тем самым от так называемого русского мира – значит согласиться с правилами и законами европейского общества. Тем более что именно европейское сообщество сегодня преподносится официальными российскими политиками, деятелями культуры и СМИ как общество глубоко больное, духовно деградировавшее, идущее к неминуемому коллапсу.
Душевные метания по поводу европейского статуса Нарвы напрямую указывают на то, что граница двух миров проходит в Нарве. Территориально именно здесь начинается тот современный мир, который веками, путем проб и ошибок, побед и поражений, ценой неимоверных усилий и огромного количества жизней сформировал то правовое, культурное, социальное поле, которое мы считаем Европой.
Столь же очевидно, что отнюдь не только территориальное, но и более глубинное понятие о жизни человека и общества определяет современные границы Европы. Именно Нарва является отправной точкой действующего европейского законодательства. Точно так же, как в далеком 1345 году, когда город получил статус города по Любекскому праву и тем самым выбрал свое место в европейской истории. Поэтому, нравится это кому-то или нет, но Европа начинается здесь! Или, как сказали бы наши средневековые предки: Europa hic incipit.
Символика Нарвы имеет древнюю историю
Сложно точно датировать, когда в Европе города стали обретать свою идентичность через визуальную символику. Скорее всего, к концу X – середине XI века в Европе сформировалась и утвердилась государственная и городская геральдика – наравне с военной, духовной и светской.
Города вместе с юридическими правами получали герб и девиз, которые и являлись основной частью визуальной культуры идентитета. Также в кратком девизе, записанном на латыни, определялось высшее духовное или физическое назначение места. Именно тогда латынь стала использоваться для унификации общих понятий, используемых в европейской символике.
Отголоски средневековья многие помнят по девизам пионерских отрядов советского времени, например, очень популярным был «Через тернии к звездам» (Per aspera ad astra).
Как европейский город, Нарва не стала исключением, наряду с городскими правами получив и герб. К сожалению, девиз города не удалось в точности установить к настоящему моменту. Пережив разные изменения, герб, близкий к современному оригиналу, был дарован городу королем Швеции Иоганном III 22 июля 1585 года. Rus.PM