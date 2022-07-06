Дух Нарвы ⟩ Граница миров: где начинается Европа?

Такое сопротивление «Европе» имеет очень простое и очевидное объяснение. Жители города все еще продолжают переход к новой для них европейской форме и философии жизни. Тогда как сама Нарва задумывалась и строилась как европейский город. Развивалась она также по всем законам и канонам городов Европы, за исключением нескольких периодов в своей истории. Один из этих периодов – совсем недавний, и нам о нем многое известно. Переход, переживаемый жителями Нарвы, несомненно, болезненный, потому что он предполагает не только получение бонусов здесь и сейчас, но и большую работу над собой. В ней наряду с правами четко обозначены обязанности, а свобода есть не вседозволенность, а уважение к человеческому достоинству.