Глава Bigbank: люди больше не могут позволить себе купить жилье в столице

«Рост среднего размера жилищного кредита остановился и на протяжении месяцев оставался стабильным - в районе 130 000 евро. Это признак того, что доходы не росли такими же темпами, как цены, и для многих семей потолок кредитоспособности был достиг как раз возле этой точки», — сказала глава Bigbank Eesti Йонна Пехтер и добавила, что последний период быстрого рост объемов кредитования пришелся на последний квартал прошлого года, а в декабре средний жилищный кредит, выданный Bigbank, даже превышал 140 000 евро.

По словам Пехтер, покупатели жилья уже некоторое время стоят перед сложным выбором. «Кредитоспособность по жилищному кредиту не поспевает за ростом цен на недвижимость в Таллинне. Это означает, что людям пришлось либо отложить покупку дома, либо согласиться на новый дом, который меньше, чем планировалось изначально, но зато доступен с финансовой точки зрения», — добавила Пехтер.

Увеличился объем спецграфиков

По словам Пехтер, доля кредитов с особым графиком в портфеле жилищных кредитов Bigbank выросла скачкообразно, что позволяет заемщику при желании платить в течение первых десяти лет только проценты по кредиту.

«Из ипотечных кредитов, выданных Bigbank в июне, каждый четвертый заемщик предпочел особый график. Все больше и больше людей обнаруживают, что, когда они начинают возвращать основную часть жилищного кредита через пять или десять лет, из-за инфляции и увеличения доходов за прошедший период каждый евро становится для них, так сказать, дешевле», - сказала Пехтер. По ее словам, возможность специального графика теперь также используется для рефинансирования существующих обязательств.