Бизнесмен проиграл судебный спор против Eesti Raudtee на миллион евро

Компания Ууса требовала от Eesti Raudtee компенсацию в размере 1,2 млн евро за то, что последняя построила шестикилометровый участок железной дороги между Турба и Рийзипере. К основному иску в размере 1,22 миллиона евро также должны были быть добавлены пени. Претензия Ууса основана на том, что принадлежащая ему компания в свое время приватизировала Хаапсалускую железную дорогу. Хотя рельсы были сняты много лет назад, железнодорожная насыпь и мосты принадлежали фирме Ууса как движимое имущество.

Год назад Харьюский уездный суд назначил к выплате в пользу компании Ууса 0,7 млн ​​евро. В марте окружной суд отменил этот штраф. Уус подал апелляцию в Госсуд, но незадолго до Иванова дня Госсуд решил не рассматривать спор между бизнесменом и железнодорожной компанией.

Уус вчера сказал Postimees, что, поскольку суд заявил, что земля принадлежит государству, теперь он подаст иск против Министерства экономики.

«Окружной суд отменил решение уездного суда, но при этом уточнил, что насыпть по-прежнему остается нашей собственностью, но в октябре 2017 года государство забрало ее безвозмездно, — сказал Уус. — Так что Eesti Raudtee ничего не должна нам компенсировать, потому что во время строительства железной дороги мы уже не были собственниками. Суд указал на возможность взыскания компенсации с того, кто приобрел в собственность насыпь — то есть, с государства».

"Мы так и сделали, Минэкономики ответило - сорри, слишком поздно", - добавил Уус.