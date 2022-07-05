Полиция: использование слишком мощного электросамоката может помешать получению водительских прав

На прошлой неделе полицейские за один вечер задержали на дорогах Таллинна четыре электрических самоката, водители которых сняли на своих транспортных средствах ограничитель скорости.

Был среди остановленных и самокат мощностью 8400 Вт, максимальная изготовительская скорость которого составляла 110 км/ч.

Теперь четырем обладателям электросамокатов грозит наказание за управление моторным транспортным средством без водительских прав (ЗоДД пункт 3 части 1 статьи 106).

Полицейские напомнили, что в случае, если мощность электросамоката превышает 1000 Вт, а его максимальная скорость движения составляет более 25 км/ч, такое транспортное средство уже не подпадает под понятие легкого персонального средства передвижения. Согласно закону, речь уже идет о моторном транспортном средстве, для управления которым требуются водительские права.

Также стражи правопорядка намекнули, что в случае, если человек попадется на управлении электросамокатом, не отвечающем требованиям, он может столкнуться с тем, что в его отношении будет применены исходящие из закона ограничения, которые впоследствии могут помешать при получении водительских прав.

К публикации появилось довольно много комментариев, в которых люди спрашивали, как же тогда поставить на учет электросамокат, технические характеристики которого превышают установленные законом требования. На это полицейские ответили, что такой электросамокат (мощность более 1000 Вт и скорость более 25км/ч) поставить на учет не получится.