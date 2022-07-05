В июне Таллиннский аэропорт обслужил втрое больше пассажиров, чем годом ранее

Средняя заполняемость рейсов в июне составляла уже 80 процентов, это говорит о сохранении самого широкого спроса, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, туристический сектор и авиация восстановили свою репутацию надежного и крепкого работодателя, хотя длительный процесс восстановления компетентности и обучения сопровождался сложной ситуацией во всем авиасекторе.

«В Эстонии по сравнению с Европой все отлично. Ведем упорную работу с G4S и другими партнерами, чтобы продолжать улучшать ситуацию с комплектованием штата», – сообщил Пяргмяэ, отметив, что сложная ситуация продлится, вероятно, до конца летнего сезона.

Самым популярным пунктом назначения рейсов из Таллинна в июне была Анталия, куда летали регулярными и чартерными рейсами почти 25 000 пассажиров. По традиции высокой была заполняемость рейсов в крупные транспортные узлы Хельсинки, Франкфурт и Ригу.

Больше всего пассажиров в июне перевезли авиакомпании Air Baltic и Ryanair, обслуживающие 13 и 15 прямых направлений соответственно.

По итогам полугодия Таллиннский аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров, за тот же период 2021 года аэропорт обслужил 283 000 пассажиров.

Аэропорт Курессааре обслужил в июне 3591, а аэропорт Кярдла 1294 пассажира, что соответственно на 18 и 5 процентов больше, чем в июне прошлого года.

Тартуский аэропорт в июне обслужил 1234 пассажира, большинство из них воспользовались прямым рейсом Finnair Хельссинки-Тарту.

Пярнуский аэропорт обслужил 437 пассажиров, они также пользовались преимущественно полетами до Хельсинки. В июне из Пярну был открыт сезонный авиамаршрут в Стокгольм, его дважды в неделю обслуживает SAS.