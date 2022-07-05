Третья попытка: Bolt снова попробует выйти на финский рынок

Компания планирует нанять там 500 водителей и обещает платить им более высокую заработную плату, чем у конкурентов.

Согласно сообщению, отправленному в финскую прессу, вчера Bolt начал предоставлять услуги через свою платформу. Компания предлагает услуги такси, каршеринга и катания на самокатах, а также доставку еды и услуги мини-маркета.

По заявлению Bolt, они гарантируют водителям более высокую почасовую оплату, чем у конкурентов. По словам главы финского подразделения компании Микаэля Уусивуори, цель состоит в том, чтобы нанять более 500 новых водителей.

«Мы работаем над тем, чтобы в ближайшие недели и месяцы численность наших водителей увеличилась. Цель состоит в том, чтобы к концу года набрать более 500 новых таксистов. Более высокий оборот создает экосистему, в которой у нас больше водителей, более короткое время прибытия и лучшее обслуживание клиентов», — передает Helsingin Sanomat содержание пресс-релиза.

Это третья попытка Bolt выйти на финский рынок. Компания впервые пришла в Хельсинки в ноябре 2014 года под тогдашним названием Taxify, но покинула рынок в начале 2017 года. В качестве причины компания тогда ссылалась на закрытый рынок такси в Финляндии и проблемы с получением лицензий на такси.

После того, как летом 2018 года были приняты изменения в законе о транспорте, которые открыли тамошний таксорынок для других транспортных возможностей, таких как Bolt и Uber, Bolt снова вышел на финский рынок в 2018 году, но не задержался там надолго.

В начале 2020 года компания снова объявила об уходе. В качестве причины были названы слишком строгие правила, которые замедляют рост.

Выручка Bolt за прошлый год увеличилась более чем в два раза до 500,8 млн евро, из которых выручка от услуг извоза удвоилась до 391,4 млн евро (192 млн евро в 2020 году).

Доходы, полученные в Европе, увеличились в 2,4 раза до 348 млн евро; доходы, заработанные в Африке - в 2,1 раза до 149 млн евро.