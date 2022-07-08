Как гром среди ясного неба на прошлой неделе прозвучала новость о том, что правительство решило приостановить проекты Таллиннской больницы и хаапсалуской железной дороги. Как оценивать то, что правительство одной партии принимает масштабные решения по лишению финансирования проекта Таллиннской больницы и железной дороги до Хаапсалу? Как вообще относиться к тому, что впервые в истории современной Эстонии у нас уже скоро как месяц в исполнительной власти одна единственная партия? Rus.Postimees попросил экспертов поделиться своими мыслями по этому поводу.
ОПРОС ⟩ Какое оправдание можно найти противоречивым решениям правительства?
Политолог Рейн Тоомла:
«Решения правительства в отношении Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги были вынужденными. Это были средства Евросоюза, объем которых сократился, а в случае с больницей, по мнению правительства, этот проект уперся в цейтнот. Тогда Евросоюз сам бы забрал деньги, а сейчас это сделало правительство. В случае с железной дорогой правительство сочло, что в условиях сокращения финансирования в транспортном секторе есть более важные начинания, которые необходимо поддерживать за счет средств Европейского союза. Если бы это были суммы, предусмотренные в государственном бюджете, правительство не могло бы действовать таким образом без решения Рийгикогу. Но повторюсь - это были деньги Евросоюза, использование которых контролировалось не только Евросоюзом, но и правительством. Конспирологи, особенно в случае с Таллиннской больницей, считают, что Партия реформ отомстила Центристской партии, так как действия последней привели к краху правительства. Но в таком случае лидеры Центристской партии должны были предвидеть такую возможность и оставаться в правительстве до выборов.
Нынешнее правительство Партии реформ — уникальное явление в нашей политической истории, но в то же время надо признать, что ведутся переговоры о формировании новой коалиции. Таким образом, нынешнюю ситуацию следует рассматривать как работу временного правительства, которое может стать постоянным, если не удастся сформировать коалиционное правительство. Если бы до выборов оставалась пара-тройка лет, то у нас был бы повод для беспокойства: сможет ли Партия реформ нести эту ответственность в одиночку?
Любая крупная и хорошо зарекомендовавшая себя политическая партия способна руководить страной в течение полугода и еще пары месяцев. Это будет правительство меньшинства, но такие были и раньше, и ничего трагического в прошлом не происходило. Скорее нынешняя ситуация может натолкнуть на вопрос, а не сложит ли полномочия нынешнее правительство? Сейчас правительство в урезанном составе выполняет всю работу обычного правительства. Можно было бы резко объединить какие-то министерства и тем самым еще и сократить количество министров. Такой ход мыслей основан на понимании того, что кризис – это еще и возможность для дальнейшего развития».
Кристина Каллас, общественный деятель и лидер партии «Ээсти 200»:
«В случае Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги мы имеем дело с крупными проектами, оказывающими более широкое влияние на население. Для принятия важных решений требуется более широкий круг лиц, принимающих решения, чем одна политическая партия. Поэтому я считаю неправильным принимать такие важные решения в тот момент, когда у власти в нашей стране находится единоличное правительство Партии реформ. Тем самым мы можем создать очень плохой и опасный прецедент на будущее, когда у партии, находящейся во власти единолично, может возникнуть соблазн продолжать править в одиночку и принимать большие и важные решения, исходя из своих собственных интересов. Это очень опасный путь.
Жителям Эстонии трудно понять, есть ли в нашей стране правительство и с каким мандатом. Как гражданин, я чувствую, что моя страна целый месяц никем не управлялась: отсутствует план управления, в условиях энергетического кризиса нет министра по вопросам энергетики, в условиях кризиса безопасности нет министра иностранных дел. Кроме того, сейчас ситуация такова, что коалиционные переговоры плавно перешли в предвыборную кампанию.
Желание политических партий, пытающихся сформировать коалицию, заработать очки настолько велико, что для этих целей приносятся в жертву все долгосрочные интересы Эстонии. Нам нужны решения уже сегодня о поддержке жителей Эстонии, которым осенью потребуется помощь, потому что у нас нет времени ждать до осени, а участники переговоров еще даже не начинали обсуждение этой темы. Создаваемая коалиция должна сосредоточиться на том, чтобы оказать адресную помощь тем, кто осенью начнет сталкиваться с трудностями, чтобы снова не пойти по пути простой раздачи денег или бюрократически неуклюжей обработки запросов».
Политолог Пеэтер Тайм:
«Ответ на оба вопроса я свел бы в одно определение, но в двух предложениях. Все, что мы видим - называется политическая борьба.
С момента 13.03.2020 в нашей стране (да и в остальном мире) все процессы неординарные. Цикл неординарных событий и процессов не подошел к концу.
Это касается и процессов в связи с формированием новой правящей коалиции. Переговоры проходят за восемь месяцев до выборов. Все три стороны стараются извлечь для себя максимальную выгоду, чтобы идти навстречу избирательной кампании с максимально положительными посылами к своим потенциальным избирателям.
То, что у нас исполнительная власть неполноценная, я это проблемой не считаю. За 30 лет независимости у нас сформировались прочные институты госуправления. И их деятельность не может нарушить временное отсутствие действующего коалиционного правительства».
Педагог, публицист Игорь Калакаускас:
«Политический кризис, вызванный распадом коалиции, как я уже отмечал недавно в одной из своих публикаций, мне кажется искусственным. И противоречия между партиями объясняю тем, что мы оказались не готовы к ситуации, когда рекордная инфляция поставила под сомнения все наши долгосрочные проекты. Ситуация усугубляется тем, что до парламентских выборов осталось совсем немного и все парламентские партии пытаются уже начать зарабатывать голоса на этих выборах. И партнерам по коалиционным переговорам - соцдемам и отечественникам - явно не хочется брать на себя ответственность за непопулярные решения.
Участники названных выше переговоров отлично понимают, что государственный бюджет придется урезать и экономить все равно на чем-то придется. Реформисты отказали в финансировании Таллиннской больницы, как мне кажется, потому, что они рассматривают этот проект как пиар-план центристов, управляющих столицей. Я не на столько погружен в тему, чтобы объективно оценить необходимость такой многофункциональной больницы, но, в любом случае, это инвестиция в будущее. И экономить на медицинской помощи населению лично я бы не стал.
Если говорить об оживлении железнодорожного сообщения в Хаапсалу, то это инвестиция в будущее региона. Быть на сто процентов уверенным, что вложение денег поможет получить в ближайшее время прибыль, невозможно. Если уж выгода от Rail Baltica не очевидна, то что говорить о железнодорожной ветке в Ляэнемаа.
Но как бы там ни было, нарушать уже достигнутые договоренности - это подрывать авторитет к себе. Сегодня Партия реформ является ведущей политической силой и может позволить такое поведение. Но никто не может гарантировать, что это лидерство сохранится в дальнейшем. Следовательно, умение просчитывать разные варианты политических сценариев - это тоже своего рода инвестиция».
Евгений Криштафович, юрист и гражданский активист (Партия реформ):
«К сожалению, в сложившейся ситуации, когда поступления из фондов ЕС будут намного меньше, чем планировалось, поскольку Эстония лучше, чем ожидалось, справилась с последствиями коронакризиса, правительство вынуждено пересмотреть некоторые масштабные инвестиции.
Мне очень жаль, что строительство дополнительного отрезка западной железной дороги до Хаапсалу снова откладывается, и я надеюсь, что когда ситуация на рынке строительных материалов немного стабилизируется, удастся этот проект снова разморозить.
Что касается Таллиннской больницы, то там проблемы гораздо серьезнее, и все они связаны с тем, что этот проект является устаревшим, энергозатратным и поверхностным. По плану должна получиться самая большая больница в стране, и на этапе её проектирования нельзя допускать таких фундаментальных ошибок, которые были допущены, потому что иначе содержание объекта в будущем и исправление этих ошибок обойдутся налогоплательщикам слишком дорого.
Кризисы последнего времени продемонстрировали со всей наглядностью, насколько важным являются эргономичность и безопасность подобных объектов. Таллиннская больница должна быть спроектирована заново с учетом современных стандартов по минимизации углеродного следа и удобства для пациентов и персонала. Если мы уже строим объект за полмиллиарда евро, который будет служить минимум полвека, то нельзя игнорировать современные требования и экономить на качестве проектирования.
Правительство Эстонии вправе принимать подобные решения, несмотря на то, что в нем сейчас представлена только партия премьер-министра. Реформисты не берут для страны новые обязательства, если не обладают полной уверенностью, что бюджет может с ними справиться. Также мы последовательные противники лишнего кредитования, ведущего к дефолту или росту налогов. Любое правительство с участием и под руководством реформистов будет стремиться к экономии средств и оптимизации масштабных проектов с учетом их будущей стоимости. Поэтому проект Таллиннской больницы получит финансирование через несколько лет, при условии, что его новая версия будет намного современнее и экономичнее, с минимальным углеродным следом».