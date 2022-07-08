ОПРОС ⟩ Какое оправдание можно найти противоречивым решениям правительства?

«Решения правительства в отношении Таллиннской больницы и Хаапсалуской железной дороги были вынужденными. Это были средства Евросоюза, объем которых сократился, а в случае с больницей, по мнению правительства, этот проект уперся в цейтнот. Тогда Евросоюз сам бы забрал деньги, а сейчас это сделало правительство. В случае с железной дорогой правительство сочло, что в условиях сокращения финансирования в транспортном секторе есть более важные начинания, которые необходимо поддерживать за счет средств Европейского союза. Если бы это были суммы, предусмотренные в государственном бюджете, правительство не могло бы действовать таким образом без решения Рийгикогу. Но повторюсь - это были деньги Евросоюза, использование которых контролировалось не только Евросоюзом, но и правительством. Конспирологи, особенно в случае с Таллиннской больницей, считают, что Партия реформ отомстила Центристской партии, так как действия последней привели к краху правительства. Но в таком случае лидеры Центристской партии должны были предвидеть такую ​​возможность и оставаться в правительстве до выборов.