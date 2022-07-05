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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония одной из первых одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО

rus.postimees.ee
Эстония одной из первых одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО
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Эстония одна из первых стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

На специальной созванной в среду внеочередной сессии парламента за утверждение протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции проголосовали 79 депутатов из 101, против и воздержавшихся не было.

По предложению Правительства Республики 6 июля спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа.

На повестке дня были первое и второе чтения инициированного Правительством Республики проекта закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения Республики Финляндия и Королевства Швеция (643 SE).

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