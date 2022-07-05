Эстония одна из первых стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония одной из первых одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО
Эстония одной из первых одобрила принятие Финляндии и Швеции в НАТО
На специальной созванной в среду внеочередной сессии парламента за утверждение протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции проголосовали 79 депутатов из 101, против и воздержавшихся не было.
По предложению Правительства Республики 6 июля спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа.
На повестке дня были первое и второе чтения инициированного Правительством Республики проекта закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения Республики Финляндия и Королевства Швеция (643 SE).