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Прямая трансляция ⟩ Рийгикогу приступает к ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

rus.postimees.ee
Рийгикогу приступает к ратификации договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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На внеочередной сессии Рийгикогу обсудит ратификацию договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

По предложению Правительства Республики 6 июля спикер Рийгикогу Юри Ратас созывает внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа.

Первое заседание внеочередной сессии начнется в 12 часов и продлится до исчерпания повестки дня. На повестке дня первого заседания – первое чтение инициированного Правительством Республики проекта закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения Республики Финляндия и Королевства Швеция (643 SE).

Через час после окончания первого заседания начнется заседание комиссии по иностранным делам.

Второе заседание внеочередной сессии начнется через два часа после окончания первого заседания и продлится до исчерпания повестки дня. На повестке дня второго заседания – второе чтение инициированного Правительством Республики проекта закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения Республики Финляндия и Королевства Швеция.

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