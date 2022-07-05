Рийгикогу обсудит ратификацию договора о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

По предложению Правительства Республики 6 июля спикер Рийгикогу Юри Ратас созывает внеочередную сессию в зале заседаний замка Тоомпеа.

Первое заседание внеочередной сессии начнется в 12 часов и продлится до исчерпания повестки дня. На повестке дня первого заседания – первое чтение инициированного Правительством Республики проекта закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения Республики Финляндия и Королевства Швеция (643 SE).

Через час после окончания первого заседания начнется заседание комиссии по иностранным делам.