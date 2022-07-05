Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду вырастет по сравнению со вторником на 50,1 процента до 288,48 евро мегаватт-час.
В среду стоимость электроэнергии в Эстонии вырастет на 50 процентов
В среду стоимость электроэнергии в Эстонии вырастет на 50 процентов
Самой высокой – 413,89 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет утром с 8 до 9 часов, а самой низкой до полудня с 11 до 12 часов – 172,98 евро за мегаватт-час.
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