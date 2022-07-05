По информации бельгийских и нидерландских СМИ, в следующем сезоне Формула-1 может остаться без легендарной трассы Спа-Франкоршам, сообщает sport.ua.
Легендарную гонку в Спа могут исключить из календаря Формулы-1
Легендарную гонку в Спа могут исключить из календаря Формулы-1
Руководство Гран-при Бельгии не может договориться с Ф-1 о новом контракте, а сама серия уже рассчитывает на другие гонки. Судя по всему, в календарь после трехлетнего отсутствия из-за коронавируса вернется Гран-при Китая.
Кроме Бельгии потерять место в календаре может Франция. Трасса в Спа по итогам различных опросов часто входит в число самых любимых для пилотов и фанов.
Ожидается, что в сезоне-2023 будет 23 или 24 гран-при.