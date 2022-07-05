«Будь готов!»: мобильное приложение поможет в кризис

С добавлением переводов приложение «Будь готов!» стало одним из первых приложений, загружаемых в Эстонии как из Google Play, так и из App Store. Это придало разработчикам уверенности, что они на правильном пути и что эстонскому пользователю нужны советы по овладению ситуацией, какой бы трудной она ни была. Приложение заслуживает награды

Весной 2019 года на Форуме по управлению рисками появилось название мобильного приложения «Будь готов!» По словам Марта Мере, главы Marsh & McLennan Baltic, одной из организаторов Форума по управлению рисками, приложение «Будь готов!», созданное Найскодукайтсе, является прекрасным примером вклада, который добровольческие движения Эстонии вносят в актуальную для всех информационную сферу. «С помощью этого приложения Найскодукайтсе сделала важную и сложную тему общедоступной. Замечательно, что «Учебник по выживанию», насчитывающий сто страниц, размещен в удобном интеллектуальном интерфейсе. Мы благодарим разработчиков и других партнеров, помогавших составлять содержание приложения и оказывать поддержку», – сказал Мере.

Осенью того же года члены Найскодукайтсе Элиза Яксон, Хелен Аллас и Аве Проос (на фото), которые участвовали в первоначальной разработке приложения «Будь готов!», получили за свою работу золотые значки Минобороны. Хелен Аллас является автором первоначальной идеи приложения. Она также посвятила десятки часов работе для его завершения и внедрения. В свою очередь Аве Проос внесла большой вклад в первоначальную разработку мобильного приложения.