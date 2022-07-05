Мобильное приложение «Будь готов!» (Ole valmis!), созданное весной 2018 года Найскодукайтсе (женской организацией Кайтселийта), стало настоящей историей успеха. Оно помогает справляться с повседневными кризисными ситуациями. Стоит скачать его в телефон, и жизнь делается во многом безопаснее.
«Будь готов!»: мобильное приложение поможет в кризис
Мобильное приложение включает в себя государственные рекомендации по различным кризисным ситуациям, обучает оказанию первой помощи, позволяет звонить на полезные номера. Это приложение также помогает с помощью специального интернет-курса проверять и совершенствовать свои знания по кибергигиене.
Задача мобильного приложения – научить максимальное количество людей поведению в чрезвычайных ситуациях. Найскодукайтсе в течение многих лет готовит своих сотрудников, но, к сожалению, добровольный характер этой работы не оставляет времени делать это достаточно оперативно.
Поэтому организация пошла по инновационному пути, решив распространять информацию через мобильное приложение.
Разработанное приложение содержит необходимые для жизни знания и рекомендации по решению разного рода проблем – от мелких личных неурядиц до попадания в ситуацию гибридной войны и вооруженного конфликта. Содержанием приложения занимались добровольцы Найскодукайтсе в сотрудничестве со специалистами Спасательного департамента, Департамента полиции и пограничной охраны, Оперативной группы гражданской защиты Государственной канцелярии, Управления государственной информационной системы и Соседского дозора. Ряд материалов появился усилиями собственных экспертов Найскодукайтсе.
Потребность влияет на смысл и содержание
С годами по мере необходимости содержание обновлялось. Один пользователь искал ответ, как вести себя, если наткнулся в лесу на медведя. Другой выяснял, как узнать с помощью смартфона свои координаты.
Одна из участниц Найскодукайтсе настояла на включении в список услуг приложения управление финансовыми ресурсами и связанными с ними кризисами. Таким образом, «Будь готов!» – это результат работы с отзывами как самих участниц организации, так и других пользователей. Изначально приложение работало только на эстонском языке, но менее чем через год были подготовлены также русский и английский интерфейсы. Первоначально переводом занималось переводческое бюро, затем текст был проверен членами Найскодукайтсе, являющимися специалистами в определенной предметной области, чтобы переводы были адекватными и удобными для пользователей.
С добавлением переводов приложение «Будь готов!» стало одним из первых приложений, загружаемых в Эстонии как из Google Play, так и из App Store. Это придало разработчикам уверенности, что они на правильном пути и что эстонскому пользователю нужны советы по овладению ситуацией, какой бы трудной она ни была. Приложение заслуживает награды
Весной 2019 года на Форуме по управлению рисками появилось название мобильного приложения «Будь готов!» По словам Марта Мере, главы Marsh & McLennan Baltic, одной из организаторов Форума по управлению рисками, приложение «Будь готов!», созданное Найскодукайтсе, является прекрасным примером вклада, который добровольческие движения Эстонии вносят в актуальную для всех информационную сферу. «С помощью этого приложения Найскодукайтсе сделала важную и сложную тему общедоступной. Замечательно, что «Учебник по выживанию», насчитывающий сто страниц, размещен в удобном интеллектуальном интерфейсе. Мы благодарим разработчиков и других партнеров, помогавших составлять содержание приложения и оказывать поддержку», – сказал Мере.
Осенью того же года члены Найскодукайтсе Элиза Яксон, Хелен Аллас и Аве Проос (на фото), которые участвовали в первоначальной разработке приложения «Будь готов!», получили за свою работу золотые значки Минобороны. Хелен Аллас является автором первоначальной идеи приложения. Она также посвятила десятки часов работе для его завершения и внедрения. В свою очередь Аве Проос внесла большой вклад в первоначальную разработку мобильного приложения.
В начале 2020 года члены организации подключились к умному приложению «Будь готов!», чтобы прямо в нем пройти базовый учебный модуль по кибергигиене. Блок из 16 уроков был создан в сотрудничестве министерств обороны Эстонии и Латвии и стал доступен для военнослужащих Сил обороны и членов Кайтселийта. В организации считают, что приложение дает базовые знания, необходимые всем без исключения. Выполнив все уроки модуля, пользователи приложения усвоят, как защитить себя от киберугроз.
Неожиданный ответ Google и долгие переговоры
В начале коронакризиса 2020 года быстро стало ясно, что людям нужна информация о вирусе, поэтому в мобильное приложение сразу же была добавлена специальная глава на эту тему.
Однако Google через несколько месяцев без предупреждения удалил приложение «Будь готов!» из своего магазина. Причиной стало именно добавление информации о коронавирусе. Согласно политике Google, все материалы на тему коронавируса могут быть разрешены в магазине Google Play только в том случае, если они созданы или санкционированы официальными организациями и учреждениями здравоохранения.
На переговоры с корпорацией ушло много нервов и времени, но в итоге при поддержке государственных партнеров приложение вернули в магазин. Найскодукайтсе представила в Google сертификат на восстановление приложения, в котором МВД подтвердило, что мобильное приложение «Будь готов!» является важной частью официальной кампании по информированию жителей Эстонии о правилах поведения в новых условиях. Одним из приоритетов эстонского государства является повышение осведомленности жителей о разумном поведении во время кризиса и о возможностях каждого защитить себя, своих близких и свое имущество.
В прошлом году разработчики «Будь готов!» совместно с Центром информационных технологий и развития МВД, Спасательным департаментом и Центром тревожной связи уделяли основное внимание созданию системы автоматического оповещения об опасности. Использование мобильного приложения для передачи оповещения является одним из рекомендуемых методов, который упомянут в главе об обеспечении защиты в государственной концепции защиты населения. Новый обновленный функционал скоро будет доступен пользователям в магазине приложений.
Благодаря разработанному функционалу пользователь приложения может получать автоматические уведомления об опасности непосредственно из информационной системы. Сначала сообщение составляется Спасательным департаментом, Департаментом полиции и пограничной охраны, Центром тревожной связи или любым другим учреждением. Затем человек получит оповещение системы безопасности, если приложение загружено или обновлено.
Кроме того, можно указать, в каких регионах пользователь хочет получать уведомления. Например, указав свое постоянное место жительства и адрес летнего дома, которые могут находиться в разных частях Эстонии.
Всплеск интереса после 24 февраля
Нападение России на Украину 24 февраля вызвало большой интерес к мобильному приложению «Будь готов!» К началу июня его скачали почти 80 000 раз, из которых почти 33 000 загрузок приходится на время после 24 февраля. В приложение добавлен отдельный блок информации для украинских военных беженцев – по-прежнему на трех языках. Из русскоязычного интерфейса приложения возможен доступ к этой информации на украинском языке.
Мобильное приложение «Будь готов!» (в поисковиках магазинов приложений – Be Ready) постоянно развивается. В прошлом году Найскодукайтсе заказала нейроисследование, по результатам которого приложение может быть доработано и улучшено. Все идеи и предложения по развитию приложения принимаются по адресу olevalmis@naiskodukaitse.ee.
Лагерь безопасности Найскодукайтсе
• Впервые был организован в 2019 году
• Практическое обучение проводится по жизненно важным темам, таким как пожарная безопасность, активный отдых, самооборона и безопасность дома
• Принять участие могут все желающие
• В этом году в Пярнуском уезде пройдет лагерь с участием 200 человек. Сразу же после начала регистрации образовались внушительные списки претендентов.
Источник: WWW.NAISKODUKAITSE.EE