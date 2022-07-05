Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022, передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу организации.
Отстранение российских и белорусских лыжников будет действовать до осени
Отстранение российских и белорусских лыжников будет действовать до осени
Сообщается, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью, а решение будет связано с развитием ситуации в Украине.
Напомним, российских и белорусских лыжников отстранили от международных соревнований после того, как Россия начала войну в Украине. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).