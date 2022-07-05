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Отстранение российских и белорусских лыжников будет действовать до осени

rus.postimees.ee
Отстранение российских и белорусских лыжников будет действовать до осени
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Александр Большунов.
Александр Большунов. Фото: Alexander Demianchuk

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022, передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу организации. 

Сообщается, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью, а решение будет связано с развитием ситуации в Украине.

Напомним, российских и белорусских лыжников отстранили от международных соревнований после того, как Россия начала войну в Украине. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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