Отстранение российских и белорусских лыжников будет действовать до осени

Сообщается, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью, а решение будет связано с развитием ситуации в Украине.

Напомним, российских и белорусских лыжников отстранили от международных соревнований после того, как Россия начала войну в Украине. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).