На прошлой неделе ночью полиция получила сообщение о том, что недалеко от порта Хельтермаа в море курсирует катер со спящим капитаном на борту, пишет Postimees.
Полиция доставила спящего капитана катера на вытрезвление
Информацию о происходящем передал девятилетний мальчик, который позвонил матери. Мальчик сказал, что отец, с которым они вдвоем находились на катере, уснул, а до того он употреблял алкоголь, сообщила в соцсетях Ляэнеская префектура полиции.
Мать проинформировала об опасной ситуации Центр тревоги. Прибывшие на место морские спасатели отделения полиции и морские спасатели флота полиции выяснили, что катер стоит на якоре неподалеку от Хейнлайа, на нем находятся мальчик и спящий мужчина средних лет. Полицейские спасатели отбуксировали катер в порт и доставили находившегося на нем мужчину на вытрезвление. Ребенка отвезли в Рохукюла и передали матери.
«В данном случае мальчик поступил очень правильно. Почувствовав опасность и увидев спящего отца, который в случае необходимости не смог бы ему помочь, он сообщил об этом матери», - сказали в полиции.