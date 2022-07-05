Полиция доставила спящего капитана катера на вытрезвление

Информацию о происходящем передал девятилетний мальчик, который позвонил матери. Мальчик сказал, что отец, с которым они вдвоем находились на катере, уснул, а до того он употреблял алкоголь, сообщила в соцсетях Ляэнеская префектура полиции.

Мать проинформировала об опасной ситуации Центр тревоги. Прибывшие на место морские спасатели отделения полиции и морские спасатели флота полиции выяснили, что катер стоит на якоре неподалеку от Хейнлайа, на нем находятся мальчик и спящий мужчина средних лет. Полицейские спасатели отбуксировали катер в порт и доставили находившегося на нем мужчину на вытрезвление. Ребенка отвезли в Рохукюла и передали матери.