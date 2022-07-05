Представляя во вторник кадровый состав Сил обороны военного времени, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем отметил, что уже в следующем году планируется пополнить существующие подразделения сухопутной обороны почти 10 тысячами хорошо обученных резервистов.
Состав Сил обороны Эстонии военного времени увеличится на 10 000 человек
По словам Херема, война в Украине подтвердила, что сформированные ранее принципы верны. «Во-первых, в случае кризиса и особенно войны будет большое количество добровольцев, которые к этому моменту могут быть еще не мобилизованы и не назначены на позиции военного времени. Нет смысла ждать момента наступления войны, это нужно сделать раньше», – сказал Херем.
По его словам, для этого необходимо создать еще более сильную территориальную оборону, чем это сейчас делает Кайтселийт. «Мы наращиваем сухопутную оборону, которая представляет собой территориальные подразделения, подготовленные на базе Кайтселийта. Пока наш план – 9500 бойцов в этой структуре, к концу этого года Кайтселийт, вероятно, вырастет примерно до 10 000 членов». – сказал Херем. Это члены Кайтселийта, входящие в подразделения сухопутной обороны.
Правительство предложило увеличить численность отрядов территориальной обороны до 20 тысяч и выделило на это почти 30 миллионов евро, которые будут потрачены в основном на закупку индивидуального оснащения. «В 2023 году, когда станет ясно, насколько вырос Кайтселийт, добавим в отряды сухопутной обороны около 10 000 резервистов. Все эти резервисты будут приписаны к определенным округам сухопутной обороны, а далее – к конкретным уездам, то есть отрядам», – сообщил Херем.
По словам командующего, их задача в военном понимании – выполнять роль легкой пехоты, то есть вести не решающие, а оборонительные бои – главным образом замедлять и изматывать противника. «В связи с этим военный состав Сил обороны увеличится с 26 000 до 36 000 человек. Таким образом, в каждом уезде, независимо от того, где находятся наши бригады, будет в среднем 1000 организованных, оснащенных и обученных военнослужащих», – сказал Херем, добавив, что враг должен получить ответ из-за каждого дерева и куста.
Назначение резервистов начнется в первой половине следующего года, когда будет выбрано около 10 тысяч человек. Во второй половине года начнутся сборы резервистов, которые будут проводить округа сухопутной обороны. «Мы постараемся закрепить этих людей к тому месту, где они живут, чтобы они знали свой район», – добавил Херем.
Он посоветовал всем резервистам, которые хотят защищать свою родину, самим немедленно вступать в Кайтселийт.
Командующий Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги отметил, что основное внимание уделяется легким подразделениям – война в Украине показала, что они достаточно хорошо работают против врага. «Если мы посмотрим на Украину, проблема была в том, что собственные потери необученных подразделений были довольно велики», – сказал Юхтаги.