Состав Сил обороны Эстонии военного времени увеличится на 10 000 человек

По словам Херема, война в Украине подтвердила, что сформированные ранее принципы верны. «Во-первых, в случае кризиса и особенно войны будет большое количество добровольцев, которые к этому моменту могут быть еще не мобилизованы и не назначены на позиции военного времени. Нет смысла ждать момента наступления войны, это нужно сделать раньше», – сказал Херем.

По его словам, для этого необходимо создать еще более сильную территориальную оборону, чем это сейчас делает Кайтселийт. «Мы наращиваем сухопутную оборону, которая представляет собой территориальные подразделения, подготовленные на базе Кайтселийта. Пока наш план – 9500 бойцов в этой структуре, к концу этого года Кайтселийт, вероятно, вырастет примерно до 10 000 членов». – сказал Херем. Это члены Кайтселийта, входящие в подразделения сухопутной обороны.

Правительство предложило увеличить численность отрядов территориальной обороны до 20 тысяч и выделило на это почти 30 миллионов евро, которые будут потрачены в основном на закупку индивидуального оснащения. «В 2023 году, когда станет ясно, насколько вырос Кайтселийт, добавим в отряды сухопутной обороны около 10 000 резервистов. Все эти резервисты будут приписаны к определенным округам сухопутной обороны, а далее – к конкретным уездам, то есть отрядам», – сообщил Херем.