Операция провалилась: историческая находка в центре Таллинна оказалась слишком тяжелой

Поскольку остов старинного судна имеет длину около 24 метров, было решено разрезать его на четыре части и перевезти в Летную гавань на трейлерах. В прошлую пятницу была срезана носовая часть парусника и осуществлен ее пробный подъем. Вся операция заняла девять часов, и оказалось, что первая четверть корабля весит не 4,5 тонны, как предполагалось, а примерно в три раза больше.