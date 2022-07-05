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Операция провалилась: историческая находка в центре Таллинна оказалась слишком тяжелой

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Уве Гнадентайх
, журналист
Операция провалилась: историческая находка в центре Таллинна оказалась слишком тяжелой
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Операция по транспортировке останков судна.
Операция по транспортировке останков судна. Фото: Madis Veltman

Средневековое парусное судно, обнаруженное под землей в ходе строительства офисного здания на улице Лоотси в Таллинне, планировалось в ночь на вторник перевезти по частям перевезти в Летную гавань, но по техническим причинам этот план провалился, пишет Postimees.

Поскольку остов старинного судна имеет длину около 24 метров, было решено разрезать его на четыре части и перевезти в Летную гавань на трейлерах. В прошлую пятницу была срезана носовая часть парусника и осуществлен ее пробный подъем. Вся операция заняла девять часов, и оказалось, что первая четверть корабля весит не 4,5 тонны, как предполагалось, а примерно в три раза больше.

Вчера днем ​​была предпринята попытка поднять следующую часть, и для этого был привлечен самый мощный в Эстонии кран, способный поднять до 27,7 тонны веса. К сожалению, даже такой мощности не хватило. К тому же обломки корабля лежали на мокром песке, с которого было трудно их поднимать

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