Читатель Postimees, пожелавший остаться анонимным, пожаловался, что посудомоечная машина, включенная для экономии электроэнергии на ночь, остановилась, и, по словам вызванного на место ремонтника, причиной были перепады напряжения. Вместо ремонта читателю пришлось покупать более дешевую новую бытовую технику.
Читатель жалуется: охота за дешевым электричеством вывела из строя мою бытовую технику
«При нынешних ценах на электроэнергию ты пытаешься сэкономить, но, похоже, все вышло наоборот», — сказал читатель, сообщив, что замена ТЭНа, датчика температуры и электронного блока управления стоила бы более 400 евро, так что мастер по ремонту порекомендовал купить новую посудомоечную машину вместо ремонта старой.
Но неужели массовое использование крупной бытовой техники в ночное время действительно может иметь неприятные последствия?
Postimees связался с мастером по ремонту компании Abimees Grupp OÜ, который сообщил, что в последнее время таких случаев было несколько.
«Электростанции ночью снижают нагрузку, потому что обычно ночью все спят и потребление энергии ниже. Но сейчас, когда электричество ночью намного дешевле, люди ночью активно пользуются электроникой: включают стиральные машины, посудомоечные машины и даже плиты. Так как напряжение не рассчитано на такое потребление, возрастает риск скачков напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. В моей практике были клиенты, у которых были подобные проблемы. Я бы не сказал, что их много, но время от времени такое случается, и в последнее время количество таких случаев увеличилось», — сказал мастер, который не хочет называть своего имени, потому озвучивает только свое личное мнение.
«Использование устройств ночью не означает, что они неизбежно сломаются. Вы можете использовать электроприборы ночью в течение пяти лет подряд, и они будут работать идеально. Но может случиться так, что однажды вы включите свое устройство ночью, и оно перестанет работать. На это влияет множество факторов: состояние внутридомовой сети, качество оборудования, уровень износа и т.д.», — констатирует он.
Поэтому он не рекомендует включать бытовую технику на ночь во избежание повреждения электроники.
Эксперты Elektrilevi уверяют, что с точки зрения сети нет разницы между днем и ночью: ночью напряжения в сети точно такие же, как и днем, поэтому неисправности в сети в этих случаях быть не должно.
Падение напряжения вне стандартных пределов рассматривается как неисправность, и на нее быстро реагируют. Нарушения напряжения могут быть вызваны несколькими обстоятельствами как во внутренней сети Elektrilevi, так и в собственной сети потребителя, и каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Использование электрооборудования в ночное время не оказывает такого влияния на режимы напряжения сети, констатируют специалисты Elektrilevi.