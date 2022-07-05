Читатель жалуется: охота за дешевым электричеством вывела из строя мою бытовую технику

«При нынешних ценах на электроэнергию ты пытаешься сэкономить, но, похоже, все вышло наоборот», — сказал читатель, сообщив, что замена ТЭНа, датчика температуры и электронного блока управления стоила бы более 400 евро, так что мастер по ремонту порекомендовал купить новую посудомоечную машину вместо ремонта старой.

Но неужели массовое использование крупной бытовой техники в ночное время действительно может иметь неприятные последствия?

Postimees связался с мастером по ремонту компании Abimees Grupp OÜ, который сообщил, что в последнее время таких случаев было несколько.

«Электростанции ночью снижают нагрузку, потому что обычно ночью все спят и потребление энергии ниже. Но сейчас, когда электричество ночью намного дешевле, люди ночью активно пользуются электроникой: включают стиральные машины, посудомоечные машины и даже плиты. Так как напряжение не рассчитано на такое потребление, возрастает риск скачков напряжения, которые могут вывести из строя электрооборудование. В моей практике были клиенты, у которых были подобные проблемы. Я бы не сказал, что их много, но время от времени такое случается, и в последнее время количество таких случаев увеличилось», — сказал мастер, который не хочет называть своего имени, потому озвучивает только свое личное мнение.