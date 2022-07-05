Из-за перебоев с поставками цена на природный газ в Европе выросла до самого высокого уровня за последние четыре месяца, пишет Postimees.
Цены на природный газ берут все новые и новые высоты
Если в конце прошлой недели фьючерсы на август стоили на голландской газовой бирже TTF еще 147,5 евро, то сегодня в полдень цена ненадолго поднялась до уровня 175 евро за мегаватт-час.
По данным Bloomberg, европейские энергетические рынки нервничают, поскольку поставки из России находятся на многолетнем минимуме, а конкуренция с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) усиливается. Это также нашло отражение в ценах на СПГ в Азии, которые этим летом достигли рекордно высокого уровня.
Продавцы энергии также внимательно следят за экспортом газа из Норвегии на этой неделе, поскольку забастовки из-за заработной платы значительно снижают добычу газа и нефти в стране. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, к среде их добыча газа сократится на 13 процентов, и в ближайшие дни дефицит может еще больше увеличиться.
«Очередной день, очередной скачок европейских цен на газ и электроэнергию, обусловленный страхом и ликвидности», — кратко заявили аналитики Alfa Energy.
Россия может еще больше накалить ситуацию
Торговцы электроэнергией не ожидают значительного падения цен в ближайшем будущем. Наоборот, десятидневные работы по техническому обслуживанию «Северного потока», начинающиеся 11 июля, и вероятность того, что Россия не восстановит потоки газа даже после завершения работ, представляются большим риском.
Учитывая непредсказуемое поведение России, трудно прогнозировать развитие рынка, также пишет Международное энергетическое агентство в своем квартальном отчете, опубликованном во вторник. «Нельзя исключать полное прекращение поставок российского газа», — говорится в документе.
По оценке американского инвестбанка Goldman Sachs, полное прекращение поставок российского газа по-прежнему является самым маловероятным сценарием, но есть высокая вероятность дальнейшего снижения потоков газа по Nord Stream, заявили аналитики банка, объясняя причины повышения своих прогнозов по ценам на газ для Европы.
Германия, крупнейший потребитель в Европе, также рассматривает такой сценарий. По данным источников Bloomberg, немецкий газовый гигант Uniper ведет переговоры с правительством о пакете мер по спасению на сумму 9 млрд евро. «Новости, поступающие из Германии, только подливают масла в огонь на рынках», — заявила Alfa Energy.
Под предлогом технических причин «Газпром» в настоящее время сократил объем поставок природного газа по «Северному потоку-1» примерно до 40 процентов.