Цены на природный газ берут все новые и новые высоты

Если в конце прошлой недели фьючерсы на август стоили на голландской газовой бирже TTF еще 147,5 евро, то сегодня в полдень цена ненадолго поднялась до уровня 175 евро за мегаватт-час.

По данным Bloomberg, европейские энергетические рынки нервничают, поскольку поставки из России находятся на многолетнем минимуме, а конкуренция с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) усиливается. Это также нашло отражение в ценах на СПГ в Азии, которые этим летом достигли рекордно высокого уровня.

Продавцы энергии также внимательно следят за экспортом газа из Норвегии на этой неделе, поскольку забастовки из-за заработной платы значительно снижают добычу газа и нефти в стране. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, к среде их добыча газа сократится на 13 процентов, и в ближайшие дни дефицит может еще больше увеличиться.

«Очередной день, очередной скачок европейских цен на газ и электроэнергию, обусловленный страхом и ликвидности», — кратко заявили аналитики Alfa Energy.

Россия может еще больше накалить ситуацию

Торговцы электроэнергией не ожидают значительного падения цен в ближайшем будущем. Наоборот, десятидневные работы по техническому обслуживанию «Северного потока», начинающиеся 11 июля, и вероятность того, что Россия не восстановит потоки газа даже после завершения работ, представляются большим риском.