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Финский производитель рыболовных снастей сокращает работников в Эстонии

rus.postimees.ee
Финский производитель рыболовных снастей сокращает работников в Эстонии
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Tori-Jõesuu kalapüügivõistlus on toimunud aastakümneid.
Tori-Jõesuu kalapüügivõistlus on toimunud aastakümneid. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Производитель приманок Rapala Eesti AS, входящий в зарегистрированной на Хельсинкской фондовой бирже концерн Rapala, сокращает 35 человек, следует из данных Кассы по безработице, которые приводит DV.ee.

Представитель компании Яан Густавсон сказал Äripäev, что причиной увольнения стало снижение объема заказов. Подробностей он уточнять не стал.

Согласно годовому отчету, негативное влияние на деятельность компании оказали противороссийские санкции, поскольку один из заводов концерна находится в России.

По состоянию на прошлый месяц в Rapala Eesti AS работало более 400 сотрудников. Компания называла себя одним из важнейших работодателей в Пярну.

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