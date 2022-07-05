Финский производитель рыболовных снастей сокращает работников в Эстонии

Представитель компании Яан Густавсон сказал Äripäev, что причиной увольнения стало снижение объема заказов. Подробностей он уточнять не стал.

Согласно годовому отчету, негативное влияние на деятельность компании оказали противороссийские санкции, поскольку один из заводов концерна находится в России.

По состоянию на прошлый месяц в Rapala Eesti AS работало более 400 сотрудников. Компания называла себя одним из важнейших работодателей в Пярну.