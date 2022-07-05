Перспектива топливного туризма в Латвию всерьез тревожит перевозчиков

"Если заявленная Министерством экономики Латвии цель - снизить цену на топливо на 10 центов - станет реальностью, то, несомненно, вернется практика, когда значительная часть эстонского сектора перевозок будет заправляться за южной границей", - прокомментировал в пресс-релизе член правления ELEA Херкки Китсинг.

Исполнительный директор Эстонского союза топливных фирм Март Раамат считает, что следующей весной ситуация станет еще хуже. «Поскольку акциз на дизельное топливо весной 2023 года в Эстонии снова повысится в соответствии с сегодняшним законодательством, со следующего года, ножницы цен на топливо между Эстонией и Латвией, вероятно, будут рекордными», — сказал он, оценив, что государственный бюджет потеряет за счет этого более 15 миллионов евро.

На деятельность эстонских транспортных компаний негативно повлияла и российская агрессия против Украины. «Для многих наших перевозчиков важными целевыми рынками были Россия, Беларусь и Украина, но сейчас перевозки там полностью остановлены», — пояснил Херкки Китсинг.