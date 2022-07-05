Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: КаПо задержало старейшину района Пирита, украинки в Центре тревоги и интервью с группой "Вирус"
«Новости в 7»: КаПо задержало старейшину района Пирита, украинки в Центре тревоги и интервью с группой "Вирус"
Сгодня в выпуске:
- Центр тревоги создал службу поддержки украинских беженцев. Познакомимся с уроженками Украины, которые помогают своим соотечественникам в Эстонии
- Старейшина столичного района Пирита, центрист Тынис Лийнат задержан Полицией Безопасности
- Неиспользуемый разрез Айду в Ида-Вирумаа несколько лет назад стал центром гребного спорта. Как сейчас разивается эта уникальная спортивная база?
- Легендарная российская группа "Вирус" вновь посетила Эстонию. Нашему корреспонденту удалось взять интервью у музыкантов
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 июля.