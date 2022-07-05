ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучшие выпускники собрались в Кадриорге на приеме у президента

«Сегодня я отправляю вас отсюда из Кадриора в путь в качестве послов образования», — сказал президент Карис на приеме в розовом саду.

«Это означает, что я прошу вас нести и распространять дух образования с той же заботой, с которой дипломаты веками защищали Эстонию. Куда бы ни привела вас учеба, работа или другие жизненные события, в ваших руках находятся бразды правления, с помощью которых вы можете направлять общество, чтобы оно становилось умнее и образованнее».

По словам главы государства, ценить образование нужно с таких мелочей, как признание и благодарность своим учителям. «Если вы станете лицами, принимающими решения, то отстаивайте тот факт, что каждый уровень образования доступен каждому и имеет высокое качество», — сказал президент Карис.

Министр Лийна Керсна поздравила выпускников школ, которым в последние годы пришлось учиться в нестабильных условиях, вызванных коронавирусом. «Вы приложили усилия и сделали все возможное. Вы научились быстро адаптироваться. Это очень важный навык, чтобы преуспеть в жизни».

По словам министра, война показывает нам, что образование является одним из важнейших компонентов фундамента мира, поскольку оно учит сотрудничеству и солидарности. «Мир требует умения жить и работать вместе, учитывать различия, понимать или хотя бы пытаться понять друг друга; готовность находить общие решения», — пояснила Керсна.

В своем обращении к выпускникам она подчеркнул, что диплом или аттестат — это лишь событие во внешнем мире, а истинный смысл образования заключается в нашем внутреннем росте.

В общей сложности в этом году в розарий было приглашено больше, чем в прошлом году, т.е. почти тысяча выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также выпускников высших учебных заведений этого года из каждой школы Эстонии. На прием были приглашены 374 выпускника средних школ, 314 учреждений профессионального образования и 312 выпускников высших учебных заведений.