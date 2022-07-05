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Потисепп: большинство эстонских предприятий пищепрома работают в убыток

rus.postimees.ee
Потисепп: большинство эстонских предприятий пищепрома работают в убыток
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Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп. Фото: Eero Vabamägi

Большинство эстонских предприятий пищевой промышленности находятся на грани выживания, хорошо справляется лишь сектор молочного хозяйства, приводит Rus.ERR слова главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Несмотря на то, что в связи с общим удорожанием ресурсов цены растут независимо от производителей, многие предприятия не довели повышение цен до конца, сообщила Потисепп в передаче Vikerhommik.

По ее словам, это значит, что сектор пищевой промышленности получает крайне маленькую прибыль. Например, мясная промышленность в минусе уже с прошлого года, хлебопекарная – в небольшом минусе, а рыбная – пока в небольшом плюсе.

Только сектор молочного хозяйства смог относительно удачно провести повышение цен. Потребители ощущают это больше всего", – сказала Потисепп.

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