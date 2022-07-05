Большинство эстонских предприятий пищевой промышленности находятся на грани выживания, хорошо справляется лишь сектор молочного хозяйства, приводит Rus.ERR слова главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Потисепп: большинство эстонских предприятий пищепрома работают в убыток
Потисепп: большинство эстонских предприятий пищепрома работают в убыток
Несмотря на то, что в связи с общим удорожанием ресурсов цены растут независимо от производителей, многие предприятия не довели повышение цен до конца, сообщила Потисепп в передаче Vikerhommik.
По ее словам, это значит, что сектор пищевой промышленности получает крайне маленькую прибыль. Например, мясная промышленность в минусе уже с прошлого года, хлебопекарная – в небольшом минусе, а рыбная – пока в небольшом плюсе.
Только сектор молочного хозяйства смог относительно удачно провести повышение цен. Потребители ощущают это больше всего", – сказала Потисепп.
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