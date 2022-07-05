Потисепп: большинство эстонских предприятий пищепрома работают в убыток

Несмотря на то, что в связи с общим удорожанием ресурсов цены растут независимо от производителей, многие предприятия не довели повышение цен до конца, сообщила Потисепп в передаче Vikerhommik.

По ее словам, это значит, что сектор пищевой промышленности получает крайне маленькую прибыль. Например, мясная промышленность в минусе уже с прошлого года, хлебопекарная – в небольшом минусе, а рыбная – пока в небольшом плюсе.