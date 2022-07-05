Великобританию ждет первая с 1995 года общенациональная забастовка машинистов поездов

Глава профсоюза ASLEF, объединяющего машинистов, Мик Уилан заявил в интервью газете Financial Times, что забастовка может привести к масштабным проблемам в Британии этим летом. "Она будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем это было в прошлом. Мы не так часто выходим на забастовки", - сказал Уилан.

ASLEF, объединяющий машинистов из 10 железнодорожных компаний, проводит голосование среди своих членов по вопросу проведения забастовки, и результаты опроса станут известны на следующей неделе.

Сотрудники трех компаний уже высказались "за" проведение забастовки.

По словам Уилана, акции будут скоординированными, и фактически это будет первая общенациональная забастовка машинистов с 1995 года. "Мы полагаем, что ее эффект будет масштабным. Это лето будет неспокойным", - сказал он.

Глава профсоюза отметил, что машинистам было предложено повышение зарплат на 2%, однако они считают, что подъем должен покрывать темпы инфляции в Великобритании, которые, как ожидается, ускорятся до 11% к октябрю.

Возможности для замены машинистов очень ограничены, отмечают источники FT в отрасли. По их словам, в случае одновременного выхода членов профсоюза ASLEF на забастовку функционировать будет менее 10% железнодорожной сети.

К забастовке также готовится профсоюз TSSA, объединяющий сотрудников железнодорожных станций и касс.