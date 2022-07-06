Политолог Пеэтер Тайм: скоро весь российский тыл начнет работать на российскую военщину

- В Брюсселе вчера все 30 стран-участниц Североатлантического альянса подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это означает, что обе страны уже могут участвовать во встречах НАТО, но на период вступления на них не будет распространяться пятая статья договора альянса о коллективной защите. Однако ранее США, Великобритания и некоторые другие члены НАТО гарантировали безопасность Финляндии и Швеции на переходный период. Можно ли сказать, что пусть в НАТО Финляндия и Швеция формально вступят, наверное, во второй половине 2023 года, фактическое их вступление в альянс состоялось вчера?

- Да, можно сказать, что Финляндия и Швеция уже попали в НАТО. Мне уже приходилось говорить в вашей студии, что всего пару лет назад очень многие мои знакомые и в Финляндии, и в Швеции даже не хотели заговаривать на тему возможного вступления своих стран в НАТО. То есть им очень не хотелось этого. Они хотели, чтобы их страны по-прежнему сохраняли независимую позицию. После нападения России на Украину отношение людей в Швеции и Финляндии к перспективе членства в НАТО изменилось самым коренным образом.