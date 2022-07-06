Политолог Пеэтер Тайм: скоро весь российский тыл начнет работать на российскую военщину

- Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал вчера статью, в которой рассуждает об эффективности санкций в отношении России. По словам Борреля, сейчас воздействие санкций на Россию еще малозаметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к катастрофическому снижению доходов российского бюджета. Боррель пишет, что санкции заковали Путина в тиски, которые уже затягиваются. Не чрезмерный ли это оптимизм? Или санкции действительно вот-вот задушат режим Владимира Путина?
- Если говорить об удушении режимов санкциями, то есть очень хороший пример, который касается Ирана. Кажется, его очень любит приводить Аркадий Бабченко. Более 40 лет под санкциями уже прожил нынешний иранский режим. И до сих пор живет. «Исламская революция», можно сказать, до сих пор жива.
Однако я обратил бы внимание на то, что и прямо перед войной, и уже в первые дни российского вторжения, когда стало совершенно ясно, что введение жестких санкций в отношении России неизбежно, было четко проговорено, что за одну ночь эти санкции работать не начнут. Говорилось о том, что реальное влияние этих санкций на российскую экономику можно будет увидеть только в сентябре-октябре. И эти прогнозы были совершенно верными. Мы ведь только сейчас начинаем замечать первые знаки, что эти санкции по-настоящему стали действовать.
Кроме того, далеко не все из санкций, о которых говорится, уже применены. Сейчас ведь идет очень большая дискуссия насчет седьмого пакета. Также важно, что американская и европейская бюрократии не могут моментально среагировать на так называемый «список Навального» из 6000 персоналий и принять по нему быстрые решения. Речь о людях, введение против которых личных санкций могло бы нанести путинскому режиму даже более существенный ущерб, чем какие-то секторальные санкции. Так считает, по крайней мере, «команда Навального». Однако работа в этом направлении все-таки ведется, то есть по этим конкретным людям работают.