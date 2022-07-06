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Политолог Пеэтер Тайм: скоро весь российский тыл начнет работать на российскую военщину

Павел Соболев
, журналист
Политолог Пеэтер Тайм: скоро весь российский тыл начнет работать на российскую военщину
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  • Новый раунд расширения НАТО для Эстонии значит даже больше, чем для Швеции и Финляндии
  • Пока Запад обсуждает отказ от российского газа, Россия сама начинает перекрывать краны
  • Российское население приучают к идее работы на нужды фронта

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также планов по переводу российской промышленности на «военные рельсы».

- В Брюсселе вчера все 30 стран-участниц Североатлантического альянса подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это означает, что обе страны уже могут участвовать во встречах НАТО, но на период вступления на них не будет распространяться пятая статья договора альянса о коллективной защите. Однако ранее США, Великобритания и некоторые другие члены НАТО гарантировали безопасность Финляндии и Швеции на переходный период. Можно ли сказать, что пусть в НАТО Финляндия и Швеция формально вступят, наверное, во второй половине 2023 года, фактическое их вступление в альянс состоялось вчера?

- Да, можно сказать, что Финляндия и Швеция уже попали в НАТО. Мне уже приходилось говорить в вашей студии, что всего пару лет назад очень многие мои знакомые и в Финляндии, и в Швеции даже не хотели заговаривать на тему возможного вступления своих стран в НАТО. То есть им очень не хотелось этого. Они хотели, чтобы их страны по-прежнему сохраняли независимую позицию. После нападения России на Украину отношение людей в Швеции и Финляндии к перспективе членства в НАТО изменилось самым коренным образом.

Здесь, правда, нужно понимать, что Финляндия и Швеция, вступая в НАТО, вовсе не находят в членстве в альянсе какой-то защитный зонтик для себя. И без членства в НАТО Швеция и Финляндия являются странами, имеющими очень мощные и современные вооружения. Их обороноспособность и так находится на очень высоком уровне. Так что можно сказать, что их присоединение к НАТО — это во многом символический шаг. Увидев эту страшную угрозу со стороны России, Финляндия и Швеция просто решили как бы формально укрепить то свое надежное положение, которое у них и так было. Они просто решили подчеркнуть, что принадлежат с НАТО к одной семье. Иными словами, это совсем не такая ситуация, какая была в начале этого века у Эстонии.

Финляндия и Швеция не ищут сейчас у НАТО защиты для себя. Скорее, это они были бы состоятельны в случае необходимости оказать военную помощь некоторым странам НАТО. Таким образом, вступление финнов и шведов в НАТО — это в большей степени победа даже Эстонии, чем собственно Финляндии и Швеции.

- Кремль назвал не соответствующей действительности информацию японской газеты «Емиури Симбун» о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить РФ по приглашению Владимира Путина. Японская газета написала, что китайский лидер, получив приглашение посетить Москву, ответил отказом и формально сослался на невозможность приехать из-за ужесточившихся антиковидных мер. Вероятно, даже в глазах главы КНР Путин прирос такой репутацией, что в гости к нему ехать стало неприлично?

- Когда муж дома буянит, пьянствует, бьет жену, жена в конце концов с ним разводится. Либо она уходит от мужа, либо выгоняет его из дома. Проблемы же с буйными соседями обычно решаются еще быстрее. От буйного соседа стараются либо избавиться, либо, если избавиться невозможно, понадежнее от него отгородиться. И в решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО, и в охлаждении к России со стороны Китая можно видеть вот это самое желание возвести между собой и буйным соседом высокий забор.

Все-таки до начала войны мы видели в западных странах и вообще в мире большое количество симпатизантов путинского режима, так называемых путинфертштееров. Однако сейчас этого нет. За последние четыре месяца в общественном мнении по всему миру произошли кардинальные изменения.

- Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал вчера статью, в которой рассуждает об эффективности санкций в отношении России. По словам Борреля, сейчас воздействие санкций на Россию еще малозаметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к катастрофическому снижению доходов российского бюджета. Боррель пишет, что санкции заковали Путина в тиски, которые уже затягиваются. Не чрезмерный ли это оптимизм? Или санкции действительно вот-вот задушат режим Владимира Путина?

- Если говорить об удушении режимов санкциями, то есть очень хороший пример, который касается Ирана. Кажется, его очень любит приводить Аркадий Бабченко. Более 40 лет под санкциями уже прожил нынешний иранский режим. И до сих пор живет. «Исламская революция», можно сказать, до сих пор жива.

Однако я обратил бы внимание на то, что и прямо перед войной, и уже в первые дни российского вторжения, когда стало совершенно ясно, что введение жестких санкций в отношении России неизбежно, было четко проговорено, что за одну ночь эти санкции работать не начнут. Говорилось о том, что реальное влияние этих санкций на российскую экономику можно будет увидеть только в сентябре-октябре. И эти прогнозы были совершенно верными. Мы ведь только сейчас начинаем замечать первые знаки, что эти санкции по-настоящему стали действовать.

Кроме того, далеко не все из санкций, о которых говорится, уже применены. Сейчас ведь идет очень большая дискуссия насчет седьмого пакета. Также важно, что американская и европейская бюрократии не могут моментально среагировать на так называемый «список Навального» из 6000 персоналий и принять по нему быстрые решения. Речь о людях, введение против которых личных санкций могло бы нанести путинскому режиму даже более существенный ущерб, чем какие-то секторальные санкции. Так считает, по крайней мере, «команда Навального». Однако работа в этом направлении все-таки ведется, то есть по этим конкретным людям работают.

Вообще, в вопросе о санкциях возникает достаточно пародоксальная ситуация, вызванная непредсказуемым поведением России. Западные лидеры много рассуждают и спорят о том, что Западу очень сложно в один присест взять и отказаться от покупки российского газа. Особенно трудно это для Германии и некоторых других стран. Споры на эту тему оказываются очень острыми, но, например, уже 2-3 дня мы слышим из Москвы разговоры, что Россия сама собирается перестать продавать газ.

Получается, что сами дискуссии вокруг этого седьмого пакета, главным пунктом которого должно стать именно газовое эмбарго, теряют смысл. Потому что Путин собирается объявить, что сам перекроет все краны. В какой-то степени это делает более легким для Запада принятие решений. Россия как бы сама себя санкционирует.

- Госдума вчера приняла в первом чтении законопроект об обеспечении армии при операциях за рубежом, позволяющий вводить спецмеры и особое правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях. Речь идет о переработках, работе в ночное время, в выходные и праздники, а также о запрете для предприятий отказываться от заключения контрактов в рамках гособоронзаказа. Можно ли сказать, что в России делаются широкие шаги по переводу промышленности на режим военного времени? Если это так, может ли это повлечь за собой какой-то всплеск антивоенных настроений среди населения России?

- По всей вероятности, роста таких настроений среди российского населения мы, увы, не дождемся. Не только какая-то протестная волна, но даже само по себе общественное мнение в России сейчас закатано в бетон или в асфальт. Когда я узнал об этом решении Госдумы, у меня перед глазами возникла картина, на которой в российском парламенте висит лозунг «Все для фронта, все для победы». Скорее всего, он там уже на самом деле висит.

Меня эта инициатива Госдумы совершенно не удивила. Всего неделю назад обсуждалась новость о том, как руководитель одного из российских заводов отреагировал на недовольство рабочих задержками зарплаты. Он сказал, что страна живет в трудное время и что, мол, «в Великую Отечественную войну зарплат вообще не платили». И при этом практически все работали именно на заводах. По-моему, этим все сказано.

Потихонечку произойдет так, что тыл всей необъятной России станет работать на военщину. Это выглядит очень логичным, потому что мы видим, что в РФ и главнокомандующий на самом верху, и люди с самого низа, то есть люди на улицах, которым предлагают высказаться в микрофон, твердо выражают мнение, что победа в войне обязательно должна быть за Россией.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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