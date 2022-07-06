Студия Postimees: Россия собирается перевести свою экономику на «военные рельсы»?

- Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал вчера статью, в которой рассуждает об эффективности санкций в отношении России. По словам Борреля, сейчас воздействие санкций на Россию еще малозаметно, однако со временем их влияние усилится, так как невозможность свободно торговать приведет к катастрофическому снижению доходов российского бюджета. Боррель пишет, что санкции заковали Путина в тиски, которые уже затягиваются. Не чрезмерный ли это оптимизм?

- Кремль назвал не соответствующей действительности информацию японской газеты «Емиури Симбун» о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию по приглашению Владимира Путина. Японская газета вчера написала, что китайский лидер, получив приглашение посетить Москву, ответил отказом и формально сослался на невозможность приехать из-за ужесточившихся антиковидных мер. Вероятно, даже в глазах главы КНР Путин сейчас прирос такой репутацией, что в гости к нему ехать стало неприлично?

- В Брюсселе вчера все 30 стран-участниц Североатлантического альянса подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это означает, что обе страны уже могут участвовать во встречах НАТО, но на период вступления на них не будет распространяться пятая статья договора альянса о коллективной защите. Однако ранее США, Великобритания и некоторые другие члены НАТО гарантировали безопасность Финляндии и Швеции на переходный период. Можно ли сказать, что пусть в НАТО Финляндия и Швеция формально вступят, наверное, во второй половине 2023 года, фактическое их вступление в альянс состоялось вчера?