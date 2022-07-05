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На учебных сборах резервистам будут платить как действительным военнослужащим

BNS
На учебных сборах резервистам будут платить как действительным военнослужащим
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Reservväelased valmistuvad õppuseks Siil.
Reservväelased valmistuvad õppuseks Siil. Фото: Kaitseväe peastaap

Министерство обороны выделит дополнительные средства, которые позволят платить проводящим выучку на учебных сборах ополчения резервистам зарплату, равную с той, которую получают действительные военнослужащие.

Ставка будет составлять в зависимости от чина 75-100 евро в день. Кроме того, на участвующих в учебных сборах добровольных инструкторов будут распространяться все предусмотренные для резерва гарантии: социальные гарантии, компенсации, размещение, питание и снаряжение, сообщило BNS Министерство обороны.

Цель новой меры — поощрить участие в обучение дополнительных подразделений ополчения тех резервистов, у которых имеются необходимые навыки и знания, но которые не занимаются инструкторской работой на повседневной основе.

«Правительство республики после нападения России на Украину решило расширить структуру ополчения до 20 000 членов. На волю к обороне эстоноземельцев указывает то, что с тех пор в Кайтселийт вступило более 3000 человек», - сказал министр обороны Калле Лаанет.

«Мы решили выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число инструкторов, мотивировать и задействовать в обучении наших обладающих ценными навыками резервистов», - сказал Лаанет.

Кроме того, Кайтселийту выделят дополнительные средства на создание двух оплачиваемых должностей инструкторов Найскодукайтсе.

Во вторник Лаанет встретился с председательницей Найскодукайтсе Айри Тооминг.

«За последние месяцы состав Найскодукайтсе резко вырос. В этой связи существенно возросли административная нагрузка и объем выучки. Управление Найскодукайтсе и организация выучки во многом зависят от добровольцев и тем самым крайне экономны в плане ресурсов. В то же время, крайне необходимы определенные зарплатные ресурсы, поэтому крайне необходимы должности, которые появляются в Найскодукайтсе сейчас и появятся в будущем», - сказала Тооминг.

С 24 февраля подано 3999 заявлений на вступление в Кайтселийт, в том числе 1053 заявления на вступление в Найскодукайтсе. Почти 3000 желающих уже вступили в Кайтселийт.

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