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Казахстанские СМИ: эстонская компания вывозит краденое зерно из оккупированной Украины

Микк Салу
Казахстанские СМИ: эстонская компания вывозит краденое зерно из оккупированной Украины
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Российский военный в порту Бердянска.
Российский военный в порту Бердянска. Фото: Yuri Kabonov/AFP/Scanpix

Несколько дней назад по запросу украинской прокуратуры Турция арестовала судно-зерновоз «Жибек жолы», принадлежащее казахстанской компании КТZ. В настоящее время судно стоит на якоре в Черном море недалеко от турецкого портового города Карасу. Украина заявляет, что судно перевозит украденное у Украины зерно. Имеется в виду зерно с завоёванных и оккупированных Россией украинских территорий, пишет Postimees.

Арестованный турками «Жибек жолы» ходит под российским флагом, но принадлежит казахстанской государственной железнодорожной компании KTZ. Последняя же сообщает в пресс-релизе, что, хотя судно принадлежит им, они не имеют никакого отношения к этому зерновому бизнесу.

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