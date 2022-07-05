Казахстанские СМИ: эстонская компания вывозит краденое зерно из оккупированной Украины

Несколько дней назад по запросу украинской прокуратуры Турция арестовала судно-зерновоз «Жибек жолы», принадлежащее казахстанской компании КТZ. В настоящее время судно стоит на якоре в Черном море недалеко от турецкого портового города Карасу. Украина заявляет, что судно перевозит украденное у Украины зерно. Имеется в виду зерно с завоёванных и оккупированных Россией украинских территорий, пишет Postimees.