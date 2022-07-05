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НАТО не планирует размещать дополнительный контингент в Швеции и Финляндии

rus.postimees.ee
НАТО не планирует размещать дополнительный контингент в Швеции и Финляндии
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Rootsi välisminister Ann Linder, NATO asepeasekretär Mircea Geoană ja Soome välisminister Pekka Haavisto mais Berliinis.
Rootsi välisminister Ann Linder, NATO asepeasekretär Mircea Geoană ja Soome välisminister Pekka Haavisto mais Berliinis. Фото: Erik Luntang/NATO

В настоящее время НАТО не планирует направлять войска в Финляндию и Швецию после того, как они завершат процесс вступления, который начался на этой неделе, заявил во вторник заместитель главы альянса.

«Учитывая военную эффективность армий Швеции и Финляндии, мы не планируем иметь дополнительное присутствие. У них есть грозные национальные силы. Они способны защитить себя», - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Президент России Владимир Путин предупредил на прошлой неделе, что в случае размещения там воинских контингентов и военной инфраструктуры Россия была бы обязана реагировать симметрично и создавать аналогичные угрозы тем территориям, где для нее возникли угрозы.

По словам Джоанэ, в этих двух странах нет планов создания баз НАТО, «потому что они обладают очень высокой военной и стратегической зрелостью».

«Кроме того, – сказал замгенсека НАТО, – «такое развертывание стало бы как размахивание красной тряпкой перед президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время мы не собираемся размещать базы НАТО в этих двух странах, потому что это страны с очень высокой военной и стратегической зрелостью».

Во вторник, 5 июля, Атлантический альянс начал процесс интеграции, который должен быть одобрен парламентами тридцати стран-членов блока НАТО. Под большим знаком вопроса Турция, которая обещает свою поддержку взамен изменениям в Стокгольме и Хельсинки по отношению к курдским боевикам, сражающимся с Анкарой, – пишет AFP.

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