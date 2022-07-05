НАТО не планирует размещать дополнительный контингент в Швеции и Финляндии

«Учитывая военную эффективность армий Швеции и Финляндии, мы не планируем иметь дополнительное присутствие. У них есть грозные национальные силы. Они способны защитить себя», - сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Президент России Владимир Путин предупредил на прошлой неделе, что в случае размещения там воинских контингентов и военной инфраструктуры Россия была бы обязана реагировать симметрично и создавать аналогичные угрозы тем территориям, где для нее возникли угрозы.

По словам Джоанэ, в этих двух странах нет планов создания баз НАТО, «потому что они обладают очень высокой военной и стратегической зрелостью».

«Кроме того, – сказал замгенсека НАТО, – «такое развертывание стало бы как размахивание красной тряпкой перед президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время мы не собираемся размещать базы НАТО в этих двух странах, потому что это страны с очень высокой военной и стратегической зрелостью».