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На коалиционных переговорах стороны понемногу движутся навстречу друг другу

Лоора-Элизабет Ломп
На коалиционных переговорах стороны понемногу движутся навстречу друг другу
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Koalitsioonikõnelused Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Isamaa ja Reformierakonna vahel. Keit Pentus-Rosimannus, Kaja Kallas, Mart Võrklaev, Helir Valdor Seeder.
Koalitsioonikõnelused Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Isamaa ja Reformierakonna vahel. Keit Pentus-Rosimannus, Kaja Kallas, Mart Võrklaev, Helir Valdor Seeder. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера и сегодня в Вильянди состоялись коалиционные переговоры "Отечества", Партии реформ и Социал-демократической партии для достижения договоренностей. Стороны настроены положительно, но ни по одной из тем пока не поставлена ​​окончательная точка, пишет Postimees.

Председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер сказал Postimees, что за последние два дня кое-что прояснилось и переговоры продвинулись вперед.

«Мы должны заниматься главными темами, которые еще остались: деталями рынка электроэнергии, некоторыми аспектами законопроекта о семейных пособиях и вопросом компенсаций за энергию, плюс еще несколько нюансов», — рассказал Сеэдер.

А что же тогда было согласовано? «Окончательной договоренности в коалиционном соглашении не будет, пока все не будет окончательно согласовано. О сегодняшнем дне нельзя сказать, что мы закрыли эту тему», — ответил Сеэдер.

Председатель Партии реформ Кая Каллас рассказала, что вместе с министром финансов они провели два приятных дня в Вильянди, встретившись с делегациями соцдемов и "Отечества".

«Мы еще раз прошлись по всем открытым пунктам переговоров. От имени Партии реформ мы внесли ряд новых компромиссных предложений и сблизились по некоторым открытым вопросам, — сказала Каллас. — Теперь стороны представят эти позиции своим фракциям и правлениям, а завтра мы снова встретимся за столом переговоров».

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