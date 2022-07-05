На коалиционных переговорах стороны понемногу движутся навстречу друг другу

Председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер сказал Postimees, что за последние два дня кое-что прояснилось и переговоры продвинулись вперед.

«Мы должны заниматься главными темами, которые еще остались: деталями рынка электроэнергии, некоторыми аспектами законопроекта о семейных пособиях и вопросом компенсаций за энергию, плюс еще несколько нюансов», — рассказал Сеэдер.

А что же тогда было согласовано? «Окончательной договоренности в коалиционном соглашении не будет, пока все не будет окончательно согласовано. О сегодняшнем дне нельзя сказать, что мы закрыли эту тему», — ответил Сеэдер.

Председатель Партии реформ Кая Каллас рассказала, что вместе с министром финансов они провели два приятных дня в Вильянди, встретившись с делегациями соцдемов и "Отечества".