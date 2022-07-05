Вчера и сегодня в Вильянди состоялись коалиционные переговоры "Отечества", Партии реформ и Социал-демократической партии для достижения договоренностей. Стороны настроены положительно, но ни по одной из тем пока не поставлена окончательная точка, пишет Postimees.
На коалиционных переговорах стороны понемногу движутся навстречу друг другу
Председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер сказал Postimees, что за последние два дня кое-что прояснилось и переговоры продвинулись вперед.
«Мы должны заниматься главными темами, которые еще остались: деталями рынка электроэнергии, некоторыми аспектами законопроекта о семейных пособиях и вопросом компенсаций за энергию, плюс еще несколько нюансов», — рассказал Сеэдер.
А что же тогда было согласовано? «Окончательной договоренности в коалиционном соглашении не будет, пока все не будет окончательно согласовано. О сегодняшнем дне нельзя сказать, что мы закрыли эту тему», — ответил Сеэдер.
Председатель Партии реформ Кая Каллас рассказала, что вместе с министром финансов они провели два приятных дня в Вильянди, встретившись с делегациями соцдемов и "Отечества".
«Мы еще раз прошлись по всем открытым пунктам переговоров. От имени Партии реформ мы внесли ряд новых компромиссных предложений и сблизились по некоторым открытым вопросам, — сказала Каллас. — Теперь стороны представят эти позиции своим фракциям и правлениям, а завтра мы снова встретимся за столом переговоров».