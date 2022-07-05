Эстония до конца года выделит почти два миллиона евро на восстановление Украины, пишет Rus.ERR, уточняя, что на эти средства в Житомирской области будет, в частности, построен модульный детский сад и проведены тренинги для специалистов, работающих с детьми, а в будущем к помощи Украине планируется активно привлекать и частный бизнес.
Эстония выделит почти 2 млн евро на послевоенное восстановление Житомирской области Украины
Во вторник, 5 июля, украинская делегация обсудила в Таллинне планы послевоенного восстановления Житомирской области Украины, пострадавшей этой весной от российских обстрелов. До конца года на эти цели правительство выделило 1 900 000 тысяч евро, но сегодняшние встречи показали, что интерес к Украине есть не только у эстонского государства, но и у эстонского бизнеса.
"У наших предпринимателей большое желание помочь Украине, поделиться своим опытом и умениями, поэтому мы и проводим эти встречи, и мы готовы начать так быстро, как это возможно", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел министр инфотехнологий и предпринимательства Андрес Сутть.
"Эстония - первая страна, которая обозначила конкретный объект и приняла решение на уровне правительства о строительстве конкретного объекта. Ни одна другая страна еще не приняла решения ни по одному конкретному объекту", - отметил глава группы Верховной Рады по связям с Рийгикогу Арсений Пушкаренко.