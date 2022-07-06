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Видео читателя ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар

rus.postimees.ee
В многоквартирном доме вспыхнул пожар
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Во вторник вечером в 22:53 в Центр тревоги поступило сообщение, что с балкона многоквартирного дома на улице Куммели в Тарту в районе Раади-Круузамяэ валит черный дым.

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что на месте происшествия спасатели установили, что в квартире на пятом этаже никого не было. Пожар был локализован в 23:08.

Точные обстоятельства, почему пожар мог вспыхнуть, где находились проживающие в квартире люди, будут выяснены в ходе дальнейшего расследования. 

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