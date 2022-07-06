Во вторник вечером в 22:53 в Центр тревоги поступило сообщение, что с балкона многоквартирного дома на улице Куммели в Тарту в районе Раади-Круузамяэ валит черный дым.
Видео ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар: женщина чудом выбралась из горящей квартиры
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В многоквартирном доме вспыхнул пожар: женщина чудом выбралась из горящей квартиры
Когда спасатели прибыли на место, из разбитого кухонного окна валил дым, и вся квартира была охвачена пламенем. Пожар обнаружила хозяйка квартиры, которая заметила пламя возле электрощита квартиры, откуда огонь сразу же перекинулся на гардероб и перекрыл выход, пишет Tartu Postimees.
Женщине удалось перелезть через перила балкона к соседям, а потом и выбраться из здания. Спасатели потушили пожар в 00:02.
Большая часть интерьера квартиры была уничтожена в результате пожара, квартира этажом ниже пострадала от воды. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неисправности электроустановки.
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