Видео ⟩ В многоквартирном доме вспыхнул пожар: женщина чудом выбралась из горящей квартиры

Когда спасатели прибыли на место, из разбитого кухонного окна валил дым, и вся квартира была охвачена пламенем. Пожар обнаружила хозяйка квартиры, которая заметила пламя возле электрощита квартиры, откуда огонь сразу же перекинулся на гардероб и перекрыл выход, пишет Tartu Postimees.

Женщине удалось перелезть через перила балкона к соседям, а потом и выбраться из здания. Спасатели потушили пожар в 00:02.