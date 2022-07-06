Спасать детей или подругу? Такой выбор перед Анной поставила война, забравшая еще и отца

Я их не могу назвать даже людьми. Это не нация, это не люди. Я понимаю, что их разрушила зависть. Обычная зависть. Потому что они жили себе, как в этой сказке: лежали на печи и ждали чуда, что им кто-то что-то построит, подарит, откуда-то что-то возьмется. Они не понимают элементарных вещей: для того, чтобы что-то взялось, нужно брать и делать, работать, а не прийти и забрать. Ну забрали вы стиральные машинки, холодильники там – хорошо, но через время эта техника поломается, и дальше ты останешься без ничего. У тебя нет желания даже заработать себе на такую же! Это я сейчас говорю не только о российской армии, а и о всех 140 миллионах россиян. И я не хочу называть их "орки", "твари", давайте говорить правильно – это русские. Они же так гордятся этим, так давайте говорить правду – это россияне пришли на нашу землю. И детям, внукам, правнукам этих россиян должно до конца их жизней быть стыдно за то, что сейчас происходит, чтобы у них больше не возникало желания "повторить".