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Авиакомпания сняла с рейса девушек из Эстонии и бросила их на произвол судьбы

Брита-Мария Алас
Авиакомпания сняла с рейса девушек из Эстонии и бросила их на произвол судьбы
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Remo Tõnismäe

Шесть девушек в возрасте от 18 до 21 года были сняты с прямого рейса Стокгольм-Таллинн, и были вынуждены своими силами добираться домой.

Девушки, пережившие стрессовое приключение, до сих пор не знают, почему авиакомпания сняла незнакомых друг с другом девушек с перебронированного рейса и даже не искала добровольных отказников.

«Это так нелогично. На их сайте также написано, что в такой ситуации они должны спросить, не хочет ли кто-то остаться добровольно, но они этого не сделали. Мы пытались понять, почему именно мы. Мы не были знакомы друг с другом. Мы не покупали билеты одновременно, регистрировались на рейс в разных местах. Мы также были не последними, кто хотел сесть в самолет. Некоторые из нас были в числе первых», — рассказала одна из девушек.

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