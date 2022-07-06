Шесть девушек в возрасте от 18 до 21 года были сняты с прямого рейса Стокгольм-Таллинн, и были вынуждены своими силами добираться домой.
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Авиакомпания сняла с рейса девушек из Эстонии и бросила их на произвол судьбы
Авиакомпания сняла с рейса девушек из Эстонии и бросила их на произвол судьбы
Девушки, пережившие стрессовое приключение, до сих пор не знают, почему авиакомпания сняла незнакомых друг с другом девушек с перебронированного рейса и даже не искала добровольных отказников.
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