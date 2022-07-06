Авиакомпания сняла с рейса девушек из Эстонии и бросила их на произвол судьбы

«Это так нелогично. На их сайте также написано, что в такой ситуации они должны спросить, не хочет ли кто-то остаться добровольно, но они этого не сделали. Мы пытались понять, почему именно мы. Мы не были знакомы друг с другом. Мы не покупали билеты одновременно, регистрировались на рейс в разных местах. Мы также были не последними, кто хотел сесть в самолет. Некоторые из нас были в числе первых», — рассказала одна из девушек.