Шестеро представителей Эстонии работали на международных футбольных матчах

На проходившем 23 июня матче между Украиной и Шотлндией в рамках отборочного цикла на ЧМ по женскому футболу главным судьей была Трийну Вахер, ей ассистировали Анни Коппель и Каролин Кайвоя, четвертым судьей была Реэлика Тури. Как известно, на проходящем летом чемпионате Европы Кайвоя станет первым судьей из Эстонии, который будет обслуживать встречи финальных турниров для взрослых игроков.

На финальном турнире женского чемпионата Европы в группе U19, прошедшего в Чехии, делегатом дисциплинарной комиссии от ЭФС на всех трех играх была Кадри Ягел. На ее играх соперничали Швеция и Германия (27.06), Швеция и Британия (30.06), Италия и Чехия (03.07).