В течение двух недель шестеро представителей нашей страны работали на финальном матче юниорского чемпионата Европы, отборочных турах чемпионата мира и евросерии клубов. В список должностей, которые занимали эстонцы, вошли, например, главный судья, помощник судьи, четвертый судья и пр.
Шестеро представителей Эстонии работали на международных футбольных матчах
На проходившем 23 июня матче между Украиной и Шотлндией в рамках отборочного цикла на ЧМ по женскому футболу главным судьей была Трийну Вахер, ей ассистировали Анни Коппель и Каролин Кайвоя, четвертым судьей была Реэлика Тури. Как известно, на проходящем летом чемпионате Европы Кайвоя станет первым судьей из Эстонии, который будет обслуживать встречи финальных турниров для взрослых игроков.
На финальном турнире женского чемпионата Европы в группе U19, прошедшего в Чехии, делегатом дисциплинарной комиссии от ЭФС на всех трех играх была Кадри Ягел. На ее играх соперничали Швеция и Германия (27.06), Швеция и Британия (30.06), Италия и Чехия (03.07).
6 июля Олег Харламов был делегатом в первом отборочном туре Лиги конференций UEFA. В этой же серии будет играть эстонская «Флора» с финской командой «Сейняйоки». Обязанностьи судьи в этом матче будут Лазарь Лукич (Сербия), помощники – Драган Богичевич и Боян Банович (Сербия), четвертый судья Милан Стефанович (Сербия).