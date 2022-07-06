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Смелое заявление известной волейболистки: на Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем в спорте

rus.postimees.ee
Смелое заявление известной волейболистки: на Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем в спорте
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Кейла Алвес, фото с Instagram спортсменки.
Кейла Алвес, фото с Instagram спортсменки. Фото: Instagram

Кейла Алвес, самая популярная в мире волейболистка, начала параллельно со спортивной карьерой зарабатывать деньги и на платформе Onlyfans.

Алвес играет в профессиональный волейбол, но скомбинировала это с карьерой модели. У нее образовалась огромная база поклонников, за ней наблюдает в Инстаграме 2,3 млн подписчиков. Это крупнейшая цифра среди волейболистов.

Однако зарплата волейболистки ей не подходит. Она сотрудничает с различными предприятиями и зарабатывает деньги, но крупнейший доход 22-летняя девушка получает с портала Onlyfans.

«Нравится это людям, или нет, но это мой выбор. Я думаю, что я разом и спортсменка, и модель, и трендсеттер, и безнесвумен, и предприниматель. На Onlyfans я зарабатываю в 50 раз больше, чем в спорте», - отметила Алвес.

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