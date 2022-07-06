Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и горуправой Пыхья-Таллинна начали сбор старого мазута, обнаруженного в конце июня в центральной части пляжа Штромка.
Фото ⟩ Зона купания закрывается: на пляже Штромка обнаружили мазутное загрязнение
Выявленное 25 июня загрязнение обнаружено на площади около 300 квадратных метров на мелководье у пляжа и находится под песком, откуда оно по какой-то причине стало просачиваться. При перекапывании вручную были обнаружены загрязнения на глубине до метра. Для их удаления планируется использовать тяжелую технику для вскапывания загрязненного грунта и его утилизации. Подробный мониторинг загрязнения и контроль состояния приводной полосы пляжа начнутся в среду.
Первично загрязненную территорию ограничили опознавательными метками еще 28 июня, это было выполнено в сотрудничестве с береговой спасательной службой. Пробы загрязнения Департамент окружающей среды сразу направил в лабораторию. Одновременно с этим с Спасательный департамент начал вручную собирать загрязнения, и на данный момент собрано 42 мешка тяжелых нефтепродуктов.
Как пояснил советник Департамента окружающей среды Химот Маран, нефтепродукты нужно собрать как можно скорее. «Кризисной ситуации сейчас все же нет, потому что загрязнение перемешано с песком, остается на месте, не распространяется и в настоящее время не представляет большой угрозы для морской среды и обитателей моря», - сказал Маран.
Происхождение загрязнения в настоящее время неизвестно, но судя по глуби залегания и характеру, можно предположить, что это скорее старое остаточное загрязнение мазута, которое теперь поднялось из-за движения слоев песка. «В ходе спасательных работ мы обязательно получим дополнительную информацию о том, сколько загрязненного грунта выйдет наружу», - добавил советник Департамента окружающей среды.
Для обеспечения безопасности людей купальная зона пляжа в этом районе на время земляных работ закрывается. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, запрет на купание на пляже — трудное, но неизбежное решение. «Наша задача — оперативно действовать в сложившейся ситуации, чтобы чистый пляж снова открыли как можно скорее. В рамках ускоренного производства найдем партнеров по сотрудничеству для удаления остатков загрязнения из воды, чтобы загрязненная площадь не расширялась. Важно выполнять комплексные работы с минимальным ущербом для окружающей среды, а загрязненный грунт необходимо безопасно утилизировать», — пояснила Мануэла Пихлап.
Ликвидацию загрязнения организует управа района, которая будет оперативно держать жителей в курсе хода работ. Контрольные рейды Департамента окружающей среды продолжатся до тех пор, пока не будет окончательно установлен масштаб загрязнения и оно не будет ликвидировано.
Пока не будет проконтролирована вся приводная полоса пляжа и не устранены загрязнения, купаться на пляже Штромке не рекомендуется. Если кто-то захочет искупаться, то сделает это на собственный страх и риск.