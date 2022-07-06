Фото ⟩ Зона купания закрывается: на пляже Штромка обнаружили мазутное загрязнение

Выявленное 25 июня загрязнение обнаружено на площади около 300 квадратных метров на мелководье у пляжа и находится под песком, откуда оно по какой-то причине стало просачиваться. При перекапывании вручную были обнаружены загрязнения на глубине до метра. Для их удаления планируется использовать тяжелую технику для вскапывания загрязненного грунта и его утилизации. Подробный мониторинг загрязнения и контроль состояния приводной полосы пляжа начнутся в среду.

Первично загрязненную территорию ограничили опознавательными метками еще 28 июня, это было выполнено в сотрудничестве с береговой спасательной службой. Пробы загрязнения Департамент окружающей среды сразу направил в лабораторию. Одновременно с этим с Спасательный департамент начал вручную собирать загрязнения, и на данный момент собрано 42 мешка тяжелых нефтепродуктов.

Как пояснил советник Департамента окружающей среды Химот Маран, нефтепродукты нужно собрать как можно скорее. «Кризисной ситуации сейчас все же нет, потому что загрязнение перемешано с песком, остается на месте, не распространяется и в настоящее время не представляет большой угрозы для морской среды и обитателей моря», - сказал Маран.