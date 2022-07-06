В Эстонии собрано более 5000 подписей в поддержку повышения минимальной зарплаты

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, минимальная заработная плата влияет на людей больше, чем ожидалось. «Разговаривая с людьми на улице в период отпусков во время жары, мы получили подтверждение, что действительно неожиданно и резко людям стало труднее справляться».

«Не только те, кто получает минимальную заработную плату, тратят всю свою зарплату на вынужденные расходы, но и те, кто получает медианную заработную плату, семьи с детьми и, по сути, многие другие, также нуждаются в помощи», — продолжил Петерсон. С помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше .

Вступившее в силу в начале года 12-процентное повышение минимальной заработной платы не покрывает уже более чем 20-процентного повышения индекса потребительских цен. Также в течение последних пяти лет не повышалась не облагаемая подоходным налогом минимальная ставка на уровне 500 евро.