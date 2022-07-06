Центральный союз профсоюзов в среду в 14:50 передаст спикеру Рийгикогу Юри Ратасу более 5000 собранных подписей в поддержку чрезвычайного повышения минимальной заработной платы до 700 евро и повышения не облагаемого налогом минимума до того же уровня.
В Эстонии собрано более 5000 подписей в поддержку повышения минимальной зарплаты
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, минимальная заработная плата влияет на людей больше, чем ожидалось. «Разговаривая с людьми на улице в период отпусков во время жары, мы получили подтверждение, что действительно неожиданно и резко людям стало труднее справляться».
«Не только те, кто получает минимальную заработную плату, тратят всю свою зарплату на вынужденные расходы, но и те, кто получает медианную заработную плату, семьи с детьми и, по сути, многие другие, также нуждаются в помощи», — продолжил Петерсон. С помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше .
Вступившее в силу в начале года 12-процентное повышение минимальной заработной платы не покрывает уже более чем 20-процентного повышения индекса потребительских цен. Также в течение последних пяти лет не повышалась не облагаемая подоходным налогом минимальная ставка на уровне 500 евро.
Согласно проведенному год назад исследованию минимальной заработной платы, повышение минимальной зарплаты затронет половину рынка труда, то есть в настоящее время всех работников с месячной заработной платой до 1330 евро.