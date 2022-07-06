Посольство РФ в США в ответ на призыв исключить Россию из спорта: «Это часть нелепой кампании по «отмене» России»

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине. Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России. Действия коллективного Запада — очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств. Подчёркиваем, что спорт должен оставаться вне политики. Использование его в качестве инструмента давления и для сведения счётов прямо нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции», — отмечается в комментарии посольства в соцсетях.