Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Концерт группы Nightwish

● 15 июля в 18:00 Монастырь Святой Бригитты (Меривялья-теэ, 18)

Группа Nightwish Фото: Shutterstock

В монастыре Святой Бригитты в Пирита состоится концерт одной из самых успешных финских групп всех времен Nightwish. За свою карьеру этот состав «симфонического металла» с женским вокалом продал более девяти миллионов альбомов и завоевал более 60 золотых и платиновых наград. Билеты в ограниченном количестве – по 59 евро, VIP-билет – 150 евро.

Концерт ансамбля Tants ja Trall

● 13 июля в 19:00 парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)

Управа района Кристийне приглашает всех в среду в парк Лёвенру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Tants ja Trall. Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. На бесплатном мероприятии посетителей ждут торговые палатки, розыгрыши и живая музыка.

Ида-Вирумаа

Концерт Томаса Андерса

● 9 июля в 22:00 певческая сцена Тойла (Мерепуйестеэ, 13, Тойла)

Концерт звезды 1980-х отменялся в течение нескольких лет из-за пандемии коронавируса. В этом году поклонники наконец-то смогут встретиться со своим кумиром в Тойла. Томас Андерс – немецкий музыкант и певец, в прошлом солист поп-группы Modern Talking, сейчас занимается сольным творчеством. Стоимость билета – 30 евро.

Тематическая экскурсия «Сады и парки»

● 14 июля в 18:00 Нарвский спортивный центр (Раквере, 22d, Нарва)

Нарва. Фото: Postimees