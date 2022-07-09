Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период со 9 по 16 июля.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Ансамбль Orthodox Singers
● 9 июля в 21:00 церковь святой Екатерины (Вене, 14а)
Orthodox Singers – это коллектив профессиональных музыкантов, владеющих стилями разных эпох и культур православной музыки. Художественный руководитель и дирижер ансамбля – Валерий Петров. В уютной вечерней обстановке ансамбль исполнит древнегреческую, византийскую, грузинскую и древнеславянскую церковную музыку. «Концерты при свечах» напоминают тайную ночную литургию древних христиан на гробах первомучеников в Римских катакомбах. Полный билет – 17 евро, льготный – 13 евро.
Выставка скульптур Tuur skulptuur
● 9-10 и 13-17 июля с 12:00 до 20:00 творческий городок Теллискиви, зеленый зал (Теллискиви 60а/5)
В творческом городке Теллискиви проходит второй по счету фестиваль искусств под названием «Я не понимаю». В этом году он посвящен скульптуре. На обзорной выставке «Tuur skulptuur» представлены работы 60 художников, иллюстрирующие развитие культуры и искусства за последние 60 лет.
Выступление певицы Nancy (Нэнси Химма)
● 14 июля в 18:00 яхтенный порт Haven Kakumäe (Ноода-теэ, 8)
Нэнси Химма (ранее известная как Нэнси Ринк) – поп-певица, родившаяся в Эстонии 23 мая 1965 года. Артистка пошла по стопам своей матери Эльс Химма, начав свою карьеру в 1994 году на корабле Viking Line, выступая с танцевальной труппой Mainor. Ее выступления привлекли внимание публики, затем с помощью знакомых артистка начала сольную карьеру. Пик популярности певицы пришелся на 1995–2000 годы. Несмотря на то, что крупные достижения артистки преимущественно в прошлом, она известна и сегодня. Нэнси по-прежнему занимается любимым делом и дает концерты.
Концерт группы Nightwish
● 15 июля в 18:00 Монастырь Святой Бригитты (Меривялья-теэ, 18)
В монастыре Святой Бригитты в Пирита состоится концерт одной из самых успешных финских групп всех времен Nightwish. За свою карьеру этот состав «симфонического металла» с женским вокалом продал более девяти миллионов альбомов и завоевал более 60 золотых и платиновых наград. Билеты в ограниченном количестве – по 59 евро, VIP-билет – 150 евро.
Концерт ансамбля Tants ja Trall
● 13 июля в 19:00 парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Управа района Кристийне приглашает всех в среду в парк Лёвенру, где в рамках серии концертов «Музыкальное лето в парке Лёвенру» выступит ансамбль Tants ja Trall. Это традиционное культурное мероприятие собирает лучших эстонских музыкантов в красивом парке. На бесплатном мероприятии посетителей ждут торговые палатки, розыгрыши и живая музыка.
Ида-Вирумаа
Концерт Томаса Андерса
● 9 июля в 22:00 певческая сцена Тойла (Мерепуйестеэ, 13, Тойла)
Концерт звезды 1980-х отменялся в течение нескольких лет из-за пандемии коронавируса. В этом году поклонники наконец-то смогут встретиться со своим кумиром в Тойла. Томас Андерс – немецкий музыкант и певец, в прошлом солист поп-группы Modern Talking, сейчас занимается сольным творчеством. Стоимость билета – 30 евро.
Тематическая экскурсия «Сады и парки»
● 14 июля в 18:00 Нарвский спортивный центр (Раквере, 22d, Нарва)
В бесконечной круговерти современной жизни все чаще возникает необходимость сделать паузу, остановиться, осознать и прочувствовать момент и себя в этом моменте. Неудивительно, что местами силы, где восстанавливается эмоциональный баланс и настраиваются струны души, были и остаются природные зоны. В ходе экскурсии «Сады и парки» ее участники совершат прогулку по двум зеленым зонам Нарвы: маршрут начнется от самого юного парка города «ЭВ 100», где кроны деревьев еще совсем нежны, а закончится в «Темном саду», где взмывающие в небо древесные стволы помнят истории вековой давности. Экскурсия начинается у спортивного комплекса на улице Раквере, 22 и заканчивается напротив здания по адресу Койдула, 8. Стоимость билета – 5 евро.