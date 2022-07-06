В это воскресенье состоится 20-й раквереский веломарафон

Как отметил главный организатор мероприятия Вахур Леэметс, участников ожидает увлекательная трасса:

«Юбилейная трасса предложит самые разные ландшафты – от лесных троп и природного грунта, до гравийных дорог, спусков и подъемов. На выходных ожидается хорошая погода, поэтому ждем в Раквере всех велосипедистов, независимо от возраста и опыта, приезжайте всей семьей».

Среди мужчин в данный момент первенство сохраняет Йостен Вайдем (Fixus)с 4487 баллами, на втором месте Пеэтер Тарвис (Veloplus) – 4469 баллов, на третьем – Герт Йыэяэр (Veloplus) – 4435 баллов.

В первую тройку среди женщин входят Мари Круусер (Spordipartner Racing Girls) – 4162 балла, Марис Лиллеп (Redbike Naised) – 4149 баллов и Мерили Сирвель (RR Siplased/Vitax), у которой 4113 балла.

В данный момент на марафон записалось почти 800 участников. До вечера среды записаться можно по льготной цене, но если не успеете, то записаться можно будет на месте – в день мерпориятия.