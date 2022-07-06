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В Сьерра-Леоне начали расследовать матчи с результатами 91:1 и 95:0

rus.postimees.ee
В Сьерра-Леоне начали расследовать матчи с результатами 91:1 и 95:0
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Болельщики ливанской команды, иллюстративное фото.
Болельщики ливанской команды, иллюстративное фото. Фото: KARIM JAAFAR

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне открыла дело по итогам двух игр второго по силе дивизиона чемпионата страны, сообщает РБК. В федерации заявили, что относятся к манипуляции исходами матчей с нулевой терпимостью. 

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) начала расследование по итогам двух матчей второго по силе дивизиона чемпионата страны, в которых в сумме было забито 187 голов. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о встречах «Галф» — «Кокима Ливан» (91:1) и «Кахула Рейнджерс» — «Лумбенбу Юнайтед» (95:0).

В SLFA заявили, что относятся к манипуляции исходами матчей с нулевой терпимостью. «Указанный вопрос будет тщательно расследован, и любой, кто будет признан виновным, столкнется с полной силой закона», — говорится в заявлении SLFA.

В случае подтверждения честности эти два результата станут одними из самых крупных в истории футбола.

Самый крупный счет в истории бы зафиксирован на Мадагаскаре в 2002 году. Тогда клуб «Адема» обыграл «СО Эмирн» со счетом 149:0. В той встрече игроки проигравшей команды намеренно забивали один гол за другим в свои ворота в знак протеста против судейских решений, с которыми они были не согласны.

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