Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне открыла дело по итогам двух игр второго по силе дивизиона чемпионата страны, сообщает РБК. В федерации заявили, что относятся к манипуляции исходами матчей с нулевой терпимостью.
В Сьерра-Леоне начали расследовать матчи с результатами 91:1 и 95:0
Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) начала расследование по итогам двух матчей второго по силе дивизиона чемпионата страны, в которых в сумме было забито 187 голов. Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о встречах «Галф» — «Кокима Ливан» (91:1) и «Кахула Рейнджерс» — «Лумбенбу Юнайтед» (95:0).
В SLFA заявили, что относятся к манипуляции исходами матчей с нулевой терпимостью. «Указанный вопрос будет тщательно расследован, и любой, кто будет признан виновным, столкнется с полной силой закона», — говорится в заявлении SLFA.
В случае подтверждения честности эти два результата станут одними из самых крупных в истории футбола.
Самый крупный счет в истории бы зафиксирован на Мадагаскаре в 2002 году. Тогда клуб «Адема» обыграл «СО Эмирн» со счетом 149:0. В той встрече игроки проигравшей команды намеренно забивали один гол за другим в свои ворота в знак протеста против судейских решений, с которыми они были не согласны.