В Сьерра-Леоне начали расследовать матчи с результатами 91:1 и 95:0

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) начала расследование по итогам двух матчей второго по силе дивизиона чемпионата страны, в которых в сумме было забито 187 голов. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о встречах «Галф» — «Кокима Ливан» (91:1) и «Кахула Рейнджерс» — «Лумбенбу Юнайтед» (95:0).

В SLFA заявили, что относятся к манипуляции исходами матчей с нулевой терпимостью. «Указанный вопрос будет тщательно расследован, и любой, кто будет признан виновным, столкнется с полной силой закона», — говорится в заявлении SLFA.

В случае подтверждения честности эти два результата станут одними из самых крупных в истории футбола.