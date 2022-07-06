Рейтинги партий: «Отечество» мало-помалу наращивает поддержку

По сравнению с результатами до Иванова дня, существенных изменений в рейтингах трех самых популярных политических партий не произошло. Однако если смотреть на результаты за последний месяц, то становится понятно, что рост Партии реформ приостановился, а Эстонская консервативная народная партия смогла немного улучшить свой рейтинг. По сравнению с концом мая, в настоящее время поддержка EKRE выше на 1,7 процентных пункта. Поддержка Центристской партии последние четыре месяца остается на уровне 17-18%