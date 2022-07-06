Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 34%, Эстонскую консервативную народную партию — 21,1%, а Центристскую партию — 17,8% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги партий: «Отечество» мало-помалу наращивает поддержку
Последние сводные данные отражают период опроса с 1 июня по 4 июля. Всего опросили 4001 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.
По сравнению с результатами до Иванова дня, существенных изменений в рейтингах трех самых популярных политических партий не произошло. Однако если смотреть на результаты за последний месяц, то становится понятно, что рост Партии реформ приостановился, а Эстонская консервативная народная партия смогла немного улучшить свой рейтинг. По сравнению с концом мая, в настоящее время поддержка EKRE выше на 1,7 процентных пункта. Поддержка Центристской партии последние четыре месяца остается на уровне 17-18%
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (9,9%), «Отечество» (7,7%) и Социал-демократическая партия (6,5%). Рейтинг «Отечества» постепенно растет, начиная со второй половины апреля он увеличился на 2,9 процентных пункта. Поддержка «Ээсти 200» впервые с ноября 2020 года опустилась ниже 10%.