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Суд в Москве арестовал бывшего игрока "Зенита" за крупный грабеж

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Суд в Москве арестовал бывшего игрока "Зенита" за крупный грабеж
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спортсмены "Зенита-Казань", иллюстративное фото.
спортсмены "Зенита-Казань", иллюстративное фото. Фото: Valerio Origo / ipa-agency.net

Бывший волейболист клуба "Зенит-Казань" Александр Хрипун арестован в Москве по делу об особо крупном грабеже, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Хрипуна меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По статье УК "грабеж в особо крупном размере" спортсмену может грозить срок от шести до 12 лет. При этом Хрипун в 2018 году был осужден на полтора года условного лишения свободы за два эпизода вымогательства 15 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно путем шантажа неких лиц в соцсетях публикацией "позорящих" фото. Молодой человек тогда полностью признал вину, а суд среди прочего положительно отметил его спортивные достижения, следует из опубликованного текста приговора.

Судя по данным из открытых источников, уроженец Подмосковья значился в системе клуба из Казани с 2016 года, информации о его выступлениях за главную команду в высшей лиге нет. Примечателен рост Хрипуна - 205 сантиметров.

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