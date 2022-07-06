Бывший волейболист клуба "Зенит-Казань" Александр Хрипун арестован в Москве по делу об особо крупном грабеже, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.
Суд в Москве арестовал бывшего игрока "Зенита" за крупный грабеж
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Хрипуна меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
По статье УК "грабеж в особо крупном размере" спортсмену может грозить срок от шести до 12 лет. При этом Хрипун в 2018 году был осужден на полтора года условного лишения свободы за два эпизода вымогательства 15 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно путем шантажа неких лиц в соцсетях публикацией "позорящих" фото. Молодой человек тогда полностью признал вину, а суд среди прочего положительно отметил его спортивные достижения, следует из опубликованного текста приговора.
Судя по данным из открытых источников, уроженец Подмосковья значился в системе клуба из Казани с 2016 года, информации о его выступлениях за главную команду в высшей лиге нет. Примечателен рост Хрипуна - 205 сантиметров.