Суд в Москве арестовал бывшего игрока "Зенита" за крупный грабеж

По статье УК "грабеж в особо крупном размере" спортсмену может грозить срок от шести до 12 лет. При этом Хрипун в 2018 году был осужден на полтора года условного лишения свободы за два эпизода вымогательства 15 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно путем шантажа неких лиц в соцсетях публикацией "позорящих" фото. Молодой человек тогда полностью признал вину, а суд среди прочего положительно отметил его спортивные достижения, следует из опубликованного текста приговора.