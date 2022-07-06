За минувшие сутки в Эстонии было зафиксировано девять ДТП, четыре из которых — с участием электросамокатов. Загреметь летом в больницу с переломами, ссадинами и ушибами — перспектива совсем не привлекательная, однако многие водители этих легких средств передвижения по-прежнему пренебрегают правилами безопасности и дорожного движения.
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Проблема электросамокатов: нарушая закон, рискуете получить увечья и попасть на деньги
Проблема электросамокатов: нарушая закон, рискуете получить увечья и попасть на деньги
Rus.Postimees поинтересовался у столичных электросамокатчиков, зачем они так?
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