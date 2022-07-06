Чт, 7.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Проблема электросамокатов: нарушая закон, рискуете получить увечья и попасть на деньги

Диана Ляленкова
, летний репортер
Проблема электросамокатов: нарушая закон, рискуете получить увечья и попасть на деньги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электросамокаты не предназначены для езды вдвоем.
Электросамокаты не предназначены для езды вдвоем. Фото: Taavi Sepp

За минувшие сутки в Эстонии было зафиксировано девять ДТП, четыре из которых — с участием электросамокатов. Загреметь летом в больницу с переломами, ссадинами и ушибами — перспектива совсем не привлекательная, однако многие водители этих легких средств передвижения по-прежнему пренебрегают правилами безопасности и дорожного движения. 

Rus.Postimees поинтересовался у столичных электросамокатчиков, зачем они так?

«Водители электросамокатов выезжают на проезжую часть и врезаются в автомобили. Также из-за большой скорости и невнимательности они наезжают на камни и падают», - не стал отрицать проблемы Антон. По его словам, к ДТП приводит также езда вдвоем и то, что водители электросамокатов часто устраивают дрифт, создавая опасные ситуации.

Ключевые слова
Наверх