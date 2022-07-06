Проблема электросамокатов: нарушая закон, рискуете получить увечья и попасть на деньги

«Водители электросамокатов выезжают на проезжую часть и врезаются в автомобили. Также из-за большой скорости и невнимательности они наезжают на камни и падают», - не стал отрицать проблемы Антон. По его словам, к ДТП приводит также езда вдвоем и то, что водители электросамокатов часто устраивают дрифт, создавая опасные ситуации.