Каролин Кайвоя станет судьей финального матча в рамках чемпионата Европы

На игру подгруппы А Кайвоя выйдет со знакомой судейской бригадой: главный судья луна Лехтоваара (Финляндия), второй помощник судьи Хрисула Куромпилия (Греция) – вместе с ними эстонка в этом году работала на финале женской Лиги чемпионов. Лехтоваара и Кайвоя также судили в четвертьфинале той же серии соревнований. Четвертым арбитром группового матча финального турнира чемпионата Европы будет Тесс Олофссон из Швеции, видеоарбитрами - португальцы Тьяго Мартинш и Луиш Годиньо.

Матч между командами Норвегии и Северной Ирландии стартует 7 июля в 22.00 по эстонскому времени и пройдет в Саутгэмптоне на стадионе St Mary. Следить за прямой трансляцией матча можно по UEFA.tv. Начиная с четвертьфиналов, которые будут проходить с 21 по 31 июля, трасляцию будет также вести ERR.